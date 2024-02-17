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مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالتجمع العمرانى فى الإسكندرية

2/17/2024 4:28:22 AM
(MENAFN- Youm7) قام أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمراني الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة تفقدية لمشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالتجمع العمرانى الجديد غرب كارفور بالإسكندرية، ومشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالمرحلة العاجلة لمدينة رشيد الجديدة – محافظة البحيرة، يرافقه مسئولو الهيئة، وأيمن عبدالتواب، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على غرب كارفور، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.



وفى بداية الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن التجمع العمراني بالمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، ومدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، والموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التى تعوق التنفيذ لوضع حلول لها فى حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية.



وتفقد مسئولو الإسكان خلال الزيارة أعمال تنفيذ المرافق بمشروع التجمع العمرانى الجديد غرب كارفور – إسكندرية، والتي تشمل شبكات وخطوط ( مياه – صرف صحى – صرف مطر – رى – حريق )، والتى تخدم مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بإجمالى 64 برجاً سكنياً – 310 فيلات سكنية – 60 قطعة أرض بنظام الشراكة بالحصة العينية مع المستثمرين بالقطاع الخاص ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية " معاً نبنى المستقبل " تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، والتي تشمل شبكات وخطوط ( مياه – صرف صحى – صرف مطر – رى – حريق )، وكذا مشروع إنشاء محطة تنقية بطاقة
2000م3/يوم، ومأخذ، وخط ناقل بقدرة 5000م3/يوم، والذى يخدم مشروع الاسكان المتميز ذا الطابع الساحلى، ومشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط "، ووحدات مشروع بشاير الخير 4.



وفى نهاية الجولة، أشاد أشرف فتحى، بالجهود المبذولة من العاملين بالجهاز، والشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى ضغط وتكثيف الأعمال حرصاً على الانتهاء من
المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية.
















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