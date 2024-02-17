مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بالتجمع العمرانى فى الإسكندرية

(MENAFN
- Youm7) قام أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمراني الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة تفقدية لمشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالتجمع العمرانى الجديد غرب كارفور بالإسكندرية، ومشروعات المرافق الجارى تنفيذها بالمرحلة العاجلة لمدينة رشيد الجديدة – محافظة البحيرة، يرافقه مسئولو الهيئة، وأيمن عبدالتواب، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على غرب كارفور، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.
وفى بداية الزيارة، تم تقديم عرض تفصيلى عن التجمع العمراني بالمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، ومدينة رشيد الجديدة بمحافظة البحيرة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، والموقف التنفيذى ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية، والمعوقات التى تعوق التنفيذ لوضع حلول لها فى حضور ممثلى الشركات والمكاتب الاستشارية.
وتفقد مسئولو الإسكان خلال الزيارة أعمال تنفيذ المرافق بمشروع التجمع العمرانى الجديد غرب كارفور – إسكندرية، والتي تشمل شبكات وخطوط ( مياه – صرف صحى – صرف مطر – رى – حريق )، والتى تخدم مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بإجمالى 64 برجاً سكنياً – 310 فيلات سكنية – 60 قطعة أرض بنظام الشراكة بالحصة العينية مع المستثمرين بالقطاع الخاص ضمن مبادرة رئاسة الجمهورية " معاً نبنى المستقبل " تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما تفقد مسئولو الإسكان أعمال تنفيذ مرافق المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، والتي تشمل شبكات وخطوط ( مياه – صرف صحى – صرف مطر – رى – حريق )، وكذا مشروع إنشاء محطة تنقية بطاقة
2000م3/يوم، ومأخذ، وخط ناقل بقدرة 5000م3/يوم، والذى يخدم مشروع الاسكان المتميز ذا الطابع الساحلى، ومشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين – محور الإسكان المتوسط "، ووحدات مشروع بشاير الخير 4.
وفى نهاية الجولة، أشاد أشرف فتحى، بالجهود المبذولة من العاملين بالجهاز، والشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على التنفيذ، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى ضغط وتكثيف الأعمال حرصاً على الانتهاء من
المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية.
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