الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من مدينة أفدييفكا الشرقية

MENAFN - Youm7) أعلن الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، والجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في "تافريا"، انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا الشرقية.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "استنادا إلى الوضع العملياتي حول أفدييفكا، ومن أجل تجنب التطويق والحفاظ على حياة الجنود، قررت سحب وحداتنا من المدينة والانتقال إلى الدفاع على خطوط أكثر ملاءمة".. مضيفا "أن الجنود الأوكرانيين قاموا بواجبهم العسكري بكرامة، وفعلوا كل ما في وسعهم لتدمير أقوى الوحدات العسكرية الروسية، وألحقوا بالعدو خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات".

وتابع سيرسكي قائلا "إننا نتخذ إجراءات لتحقيق استقرار الوضع والحفاظ على مواقعنا.. حياة الجنود هي القيمة العليا.. سنستعيد أفدييفكا على أي حال".



