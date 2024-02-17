الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من مدينة أفدييفكا الشرقية

(MENAFN
- Youm7) أعلن الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، والجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في "تافريا"، انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا الشرقية.
وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "استنادا إلى الوضع العملياتي حول أفدييفكا، ومن أجل تجنب التطويق والحفاظ على حياة الجنود، قررت سحب وحداتنا من المدينة والانتقال إلى الدفاع على خطوط أكثر ملاءمة".. مضيفا "أن الجنود الأوكرانيين قاموا بواجبهم العسكري بكرامة، وفعلوا كل ما في وسعهم لتدمير أقوى الوحدات العسكرية الروسية، وألحقوا بالعدو خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات".
وتابع سيرسكي قائلا "إننا نتخذ إجراءات لتحقيق استقرار الوضع والحفاظ على مواقعنا.. حياة الجنود هي القيمة العليا.. سنستعيد أفدييفكا على أي حال".
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