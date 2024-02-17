Saturday, 17 February 2024 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من مدينة أفدييفكا الشرقية

2/17/2024 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، والجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية في "تافريا"، انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا الشرقية.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "استنادا إلى الوضع العملياتي حول أفدييفكا، ومن أجل تجنب التطويق والحفاظ على حياة الجنود، قررت سحب وحداتنا من المدينة والانتقال إلى الدفاع على خطوط أكثر ملاءمة".. مضيفا "أن الجنود الأوكرانيين قاموا بواجبهم العسكري بكرامة، وفعلوا كل ما في وسعهم لتدمير أقوى الوحدات العسكرية الروسية، وألحقوا بالعدو خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات".

وتابع سيرسكي قائلا "إننا نتخذ إجراءات لتحقيق استقرار الوضع والحفاظ على مواقعنا.. حياة الجنود هي القيمة العليا.. سنستعيد أفدييفكا على أي حال".








MENAFN17022024000132011024ID1107863744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث