WSJ: إدارة بايدن تسعى لإرسال أسلحة وقنابل إلى إسرائيل لتعزز ترسانتها العسكرية

(MENAFN
- Youm7) ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الجمعة)، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن شحنة الأسلحة المقترحة تشمل قنابل «إم.كيه-82 » وذخائر الهجوم المباشر المشترك «كيه إم يو-572» التي تضيف توجيها دقيقا للقنابل وصمامات قنابل «إف إم يو-139»، مضيفة أن قيمة الشحنة تقدر بنحو «عشرات الملايين من الدولارات».
وأشار التقرير نقلا عن مسؤول أميركي إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، وقال المسؤول إن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونغرس الذين يتعين أن يوافقوا على الشحنة.
ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان ووزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على طلبات من «رويترز» للتعقيب على التقرير.
ومنذ ديسمبر 2023 تفادت إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لمبيعات أسلحة إلى إسرائيل مرتين.
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