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WSJ: إدارة بايدن تسعى لإرسال أسلحة وقنابل إلى إسرائيل لتعزز ترسانتها العسكرية

2/17/2024 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7) ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الجمعة)، نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل ستعزز ترسانتها العسكرية، على الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.


وقالت الصحيفة إن شحنة الأسلحة المقترحة تشمل قنابل «إم.كيه-82 » وذخائر الهجوم المباشر المشترك «كيه إم يو-572» التي تضيف توجيها دقيقا للقنابل وصمامات قنابل «إف إم يو-139»، مضيفة أن قيمة الشحنة تقدر بنحو «عشرات الملايين من الدولارات».


وأشار التقرير نقلا عن مسؤول أميركي إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس الشحنة المقترحة، وقال المسؤول إن تفاصيل الاقتراح قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونغرس الذين يتعين أن يوافقوا على الشحنة.


ولم ترد وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان ووزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على طلبات من «رويترز» للتعقيب على التقرير.


ومنذ ديسمبر 2023 تفادت إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لمبيعات أسلحة إلى إسرائيل مرتين.








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