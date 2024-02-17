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حاكمة نيويورك تعتذر بعد الدفاع عن إسرائيل ضد غزة

2/17/2024 4:28:19 AM
(MENAFN- Youm7) اعتذرت حاكمة نيويورك كاثي هوكول عن تصريحات أدلت بها في حدث للجالية اليهودية في المدينة، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن إسرائيل "لديها مبرر" لتدمير غزة في أعقاب أحداث
7 أكتوبر 2023.

وخلال خطاب أمام منظمة "النداء اليهودي الموحد" في نيويورك، قالت هوكول: "إذا هاجمت كندا بوفالو يوماً ما، فأنا آسف يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي"، مضيفة: "هذا رد فعل طبيعي. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى، وهذا هو حق إسرائيل".

وبعد انتشار خطابها على وسائل التواصل، أصدر هوكول بياناً، قالت فيه إنها تأسف على "التشبيه غير المناسب"، واعتذرت عن "سوء اختيارها للكلمات".

وذكرت في البيان: "بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فقد قلت مراراً وما زلت أعتقد أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وأنه يجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة".










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