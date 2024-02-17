حاكمة نيويورك تعتذر بعد الدفاع عن إسرائيل ضد غزة

(MENAFN
- Youm7) اعتذرت حاكمة نيويورك كاثي هوكول عن تصريحات أدلت بها في حدث للجالية اليهودية في المدينة، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن إسرائيل "لديها مبرر" لتدمير غزة في أعقاب أحداث
7 أكتوبر 2023.
وخلال خطاب أمام منظمة "النداء اليهودي الموحد" في نيويورك، قالت هوكول: "إذا هاجمت كندا بوفالو يوماً ما، فأنا آسف يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي"، مضيفة: "هذا رد فعل طبيعي. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى، وهذا هو حق إسرائيل".
وبعد انتشار خطابها على وسائل التواصل، أصدر هوكول بياناً، قالت فيه إنها تأسف على "التشبيه غير المناسب"، واعتذرت عن "سوء اختيارها للكلمات".
وذكرت في البيان: "بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فقد قلت مراراً وما زلت أعتقد أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وأنه يجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة".
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