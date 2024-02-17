بايدن يطالب بسرعة الموافقة على مساعدات عسكرية لأوكرانية بـ60 مليار دولار

MENAFN - Youm7) ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب الكونجرس بسرعة الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار لسد النقص الحاد في الذخيرة والعتاد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية وتعزيز قدرتها على مواجهة القوات الروسية خلال الحرب التي تدور رحاها بين الطرفين منذ قرابة العامين.

وأشار كاتب المقال إدوارد هيلمور إلى أن مطالبة الرئيس الأمريكي للكونجرس تأتي في أعقاب الإعلان عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني أمس الجمعة في أحد السجون الروسية، موضحا أن الرئيس الأمريكي أكد أهمية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا التي تعاني قواتها من تحديات كبيرة في ساحة القتال بسبب تأخر الدعم التي تقدمه واشنطن لكييف.

وسلط المقال الضوء على تصريحات بايدن التي يحث فيها مجلس النواب الأمريكي على الموافقة على الحزمة الجديدة من المساعدات بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها والتي يقول فيها "إن الإخفاق في توفير الدعم اللازم لأوكرانيا في تلك الأوقات العصيبة التي تمر بها يعد ذنبا لا يغتفر"، مؤكدا أن الوقت يمر والتأخر في تقديم المساعدات اللازمة ليس في صالح أوكرانيا.

ويضيف المقال أن إعلان نبأ وفاة المعارض الروسي في أحد السجون الروسية يأتي بعد أيام قليلة من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تدافع في المستقبل عن أي دولة من دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لم تسدد التزاماتها المالية من خلال الوفاء بزيادة ميزانية الدفاع لتصل إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي العام طبقا لما قرره الحلف في ظل التحديات الحالية على الساحة الدولية.

ويوضح المقال أن تلك التصريحات دفعت الحملة الانتخابية للرئيس بايدن إلى شن هجوم حاد على ترامب متهمة إياه بالسعي للانسحاب من حلف الناتو وأنه بتلك التصريحات يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لمهاجمة حلفاء للولايات المتحدة.

ويشير المقال في الختام إلى أن الرئيس بايدن أدلى بتصريحات من البيت الأبيض يهاجم فيها الرئيس السابق ترامب بسبب تصريحاته والتي وصفها بأنها "خطيرة وتدعو روسيا لمهاجمة حلفاء واشنطن من دول حلف الناتو".



