بايدن يطالب بسرعة الموافقة على مساعدات عسكرية لأوكرانية بـ60 مليار دولار

(MENAFN
- Youm7) ذكر مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طالب الكونجرس بسرعة الموافقة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار لسد النقص الحاد في الذخيرة والعتاد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية وتعزيز قدرتها على مواجهة القوات الروسية خلال الحرب التي تدور رحاها بين الطرفين منذ قرابة العامين.
وأشار كاتب المقال إدوارد هيلمور إلى أن مطالبة الرئيس الأمريكي للكونجرس تأتي في أعقاب الإعلان عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني أمس الجمعة في أحد السجون الروسية، موضحا أن الرئيس الأمريكي أكد أهمية المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا التي تعاني قواتها من تحديات كبيرة في ساحة القتال بسبب تأخر الدعم التي تقدمه واشنطن لكييف.
وسلط المقال الضوء على تصريحات بايدن التي يحث فيها مجلس النواب الأمريكي على الموافقة على الحزمة الجديدة من المساعدات بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها والتي يقول فيها "إن الإخفاق في توفير الدعم اللازم لأوكرانيا في تلك الأوقات العصيبة التي تمر بها يعد ذنبا لا يغتفر"، مؤكدا أن الوقت يمر والتأخر في تقديم المساعدات اللازمة ليس في صالح أوكرانيا.
ويضيف المقال أن إعلان نبأ وفاة المعارض الروسي في أحد السجون الروسية يأتي بعد أيام قليلة من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تدافع في المستقبل عن أي دولة من دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) لم تسدد التزاماتها المالية من خلال الوفاء بزيادة ميزانية الدفاع لتصل إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي العام طبقا لما قرره الحلف في ظل التحديات الحالية على الساحة الدولية.
ويوضح المقال أن تلك التصريحات دفعت الحملة الانتخابية للرئيس بايدن إلى شن هجوم حاد على ترامب متهمة إياه بالسعي للانسحاب من حلف الناتو وأنه بتلك التصريحات يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لمهاجمة حلفاء للولايات المتحدة.
ويشير المقال في الختام إلى أن الرئيس بايدن أدلى بتصريحات من البيت الأبيض يهاجم فيها الرئيس السابق ترامب بسبب تصريحاته والتي وصفها بأنها "خطيرة وتدعو روسيا لمهاجمة حلفاء واشنطن من دول حلف الناتو".
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