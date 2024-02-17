زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال باكستان

MENAFN - Youm7) ضرب زلزالٌ بلغت قوته "4.5" درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، الأجزاءَ الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.





وأوضحت دائرةُ الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق "102" كيلومتر في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.





وشعر بهزّة الزلزال سكانُ الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.



