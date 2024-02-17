زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال باكستان

(MENAFN
- Youm7) ضرب زلزالٌ بلغت قوته "4.5" درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، الأجزاءَ الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأوضحت دائرةُ الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أن مركز الزلزال كان على عمق "102" كيلومتر في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.
وشعر بهزّة الزلزال سكانُ الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد.
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