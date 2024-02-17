انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة هيوستن لرجال الاسكواش بمشاركة 3 مصريين

MENAFN - Youm7) تنطلق فى العاشرة مساء اليوم، السبت، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش ، التي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وكان 3 لاعبين مصريين قد تأهلوا إلى هذا الدور بعد تخطي ربع النهائي وهم: علي فرج، كريم عبد الجواد، ومازن هشام.

وجاءت منافسات اليوم كالتالي:



ـ علي فرج وكريم عبد الجواد

ـ مازن هشام والانجليزي محمد الشوربجي

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.ويحمل البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة هيوستن عن نسخة العام الماضي، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على الإنجليزي محمد الشوربجي.وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ24 على التوالي والـ 234 في تاريخها.



