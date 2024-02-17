الأهلى يطير إلى غانا الثلاثاء بطائرة خاصة لمواجهة ميدياما فى دورى الأبطال

(MENAFN
- Youm7) حدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الثلاثاء المقبل موعداً للسفر إلى غانا لمواجهة ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا، على متن طائرة خاصة.
ويعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى
الأهلى
على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.
وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.
ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.
وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.
ويأمل كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه منعاً لتكرارها في مباراة بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.
ورفض الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا.
ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا.
أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .
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