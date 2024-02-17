الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك فى الدورى

(MENAFN
- Youm7) رصدت إدارة نادى الإسماعيل ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين للفوز على الزمالك فى المباراة، المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري والمقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية.
وتمثل مباراة الإسماعيلى مع الزمالك أهمية قصوى داخل القلعة الصفراء، في ظل رغبة الدراويش فى تحسين مسارهم بجدول الدوري، لاسيما بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة للمسابقة.
ويعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الابيض بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالدوري بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة، لاسيما فى ظل عملية الاحلال والتجديد التى مرت على الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الأخير.
ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 15.
وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.
وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى، عمرو السيسى، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، على ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكى، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.
وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندى موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.
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