الإسماعيلى يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك فى الدورى

MENAFN - Youm7) رصدت إدارة نادى الإسماعيل ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مكافآت خاصة للجهاز الفنى واللاعبين للفوز على الزمالك فى المباراة، المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري والمقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية.

وتمثل مباراة الإسماعيلى مع الزمالك أهمية قصوى داخل القلعة الصفراء، في ظل رغبة الدراويش فى تحسين مسارهم بجدول الدوري، لاسيما بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات الزمالك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الابيض بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالدوري بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة، لاسيما فى ظل عملية الاحلال والتجديد التى مرت على الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الأخير.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 15.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى، عمرو السيسى، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، على ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكى، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.

وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندى موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.