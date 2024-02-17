صالة الشمس تستضيف الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى سيدات اليد

(MENAFN
- Youm7) استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد على إقامة الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد ، المحدد لها أيام 20 ، 21 ، 22 فبراير الجارى، على صالة نادى الشمس بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخير.
تشهد أول أيام المجمعة لقاءات بين كل من: الأهلى مع سموحة والزمالك مع الشمس، بينما يتنافس الأربعاء سموحة مع الزمالك والشمس مع الأهلى، وتختتم الدورة المجمعة الأولى بمواجهتى الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلى.
بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى .
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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