صالة الشمس تستضيف الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى سيدات اليد

MENAFN - Youm7) استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد على إقامة الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد ، المحدد لها أيام 20 ، 21 ، 22 فبراير الجارى، على صالة نادى الشمس بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخير.

تشهد أول أيام المجمعة لقاءات بين كل من: الأهلى مع سموحة والزمالك مع الشمس، بينما يتنافس الأربعاء سموحة مع الزمالك والشمس مع الأهلى، وتختتم الدورة المجمعة الأولى بمواجهتى الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلى.

بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.