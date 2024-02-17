الأهلى يصطحب شيف لرحلة غانا قبل مواجهة ميدياما فى دورى أبطال أفريقيا

MENAFN - Youm7) استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب "شيف"فى رحلة الفريق المنتظرة إلى غانا من أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة هناك.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى غانا بالجولة الخامسة لدوري ابطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى

الاهلى

على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء أمس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي فى 3 مباريات متتالية بدوري أبطال أفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويأمل كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه منعاً لتكرارها في مباراة بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

ورفض الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .