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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2/17/2024 4:28:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 2 (كونا) --

السابع عشر من فبراير
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1965 - مجلس الأمة يوافق على استقالة رئيس المجلس عبدالعزيز الصقر وينتخب سعود العبدالرزاق رئيسا جديدا للمجلس في الفصل التشريعي الأول.
1979 - افتتاح مجمع الإعلام في قلب مدينة الكويت ليضم الإذاعة والتلفزيون والوزارة.
1981 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض وتختص بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون التوظيف كالمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات والتعيين والترقية وشكلت المحكمة من ثلاثة قضاة.
1986 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يفتتح مبناه الجديد حيث أنشئ عام 1967 بهدف النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية لاسيما ما يتعلق منها بالصناعة والطاقة وموارد الثروة الطبيعية وذلك لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في الكويت.
1992 - وفاة الوزير الأسبق خالد الفهيد عن عمر ناهز 63 عاما وكان وزيرا للتربية والتعليم عام 1964 وعضوا في مجلس الأمة للفصول التشريعية 1963- 1967 - 1971 - 1975 وعمل مديرا لتلفزيون الكويت عام 1961 وأحد مؤسسي نادي المعلمين عام 1951.
1993 - افتتاح مجمع الموانئ بمنطقة الشويخ بعد إعادة إعماره من جراء الدمار الذي ألحقه به الغزو العراقي الغاشم وعادت الحياة الطبيعية للموانئ الكويتية.
1999 - نادي خيطان يتوج بطلا للبطولة ال19 للأندية أبطال الكؤوس لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة اليد بعد حصوله على 14 نقطة.
2001 - الشيخ خليفة العبدالله الجابر الصباح ينتخب رئيسا للاتحاد العربي للتايكوندو والكويت مقرا جديدا للاتحاد من قبل الجمعية العمومية غير العادية.
2002 - وفاة الفنانة طيبة الفرج عن عمر ناهز 55 عاما بعد مشوار فني امتد نحو أربعة عقود في التلفزيون والمسرح والإذاعة وقدمت أشهر أعمالها مع الفرق المسرحية الأهلية إضافة إلى أكثر من 50 مسلسلا وشاركت في عدة مهرجانات مسرحية محلية وعربية.
2009 - افتتاح مركز الشيخة بدرية الأحمد الجابر الصباح للعلاج الكيماوي وزراعة الخلايا الجذعية بسعة سريرية تقدر بنحو 150 سريرا بهدف تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في علاج الأورام السرطانية.
2010 - البطولة الوطنية الأولى لجمال الخيل العربية تنطلق بمشاركة 230 حصانا من أجود الخيول المسجلة في الكويت.
2010 - رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي للشرطة اللواء الشيخ أحمد نواف الصباح يفوز بالتزكية برئاسة الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة حتى عام 2014.
2014 - شركة البترول الكويتية العالمية تعلن فوزها بالمزايدة الخاصة بأكبر محطة تزويد وقود في الطريق السريع من لوكسمبورغ إلى بلجيكا والذي يعد أحد أكبر الطرق السريعة في العالم.
2014 – الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطلق أول برامجه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق التعاون مع البنوك لتوفير قروض تنافسية.
2016 - شركة (إيكويت) للبتروكيماويات تفتتح أول مصنع لتدوير ثاني أكسيد الكربون بهدف تطوير القطاع الصناعي.
2016 – مؤسسة البترول الكويتية توقع عقدا لتصدير 100 ألف برميل يوميا بعائد ملياري دولار سنويا ويعد من العقود الاستراتيجية المهمة التي تعزز مكانة الكويت كمزود رئيسي للنفط في الأسواق الآسيوية.
2021 - صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الامة مدة شهر اعتبارا من 18 فبراير 2021 استنادا إلى المادة 106 من الدستور.
2021 - الادارة العامة للطيران المدني تفتتح مبناها الجديد والذي يحتوي على تسعة طوابق إضافة الى دور السطح والسرداب الاول والسرداب الثاني بمساحة اجمالية 44ر67799 متر مربع.
2022 - صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.
2023 - جامعة الكويت تعلن عن فوزها بميداليتين فضية وبرونزية في المعرض الدولي ال13 للاختراعات في الشرق الأوسط بالتعاون مع معرض جنيف الدولي. (النهاية)




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