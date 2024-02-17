حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 2 (كونا) --
السابع عشر من فبراير
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1965 - مجلس الأمة يوافق على استقالة رئيس المجلس عبدالعزيز الصقر وينتخب سعود العبدالرزاق رئيسا جديدا للمجلس في الفصل التشريعي الأول.
1979 - افتتاح مجمع الإعلام في قلب مدينة الكويت ليضم الإذاعة والتلفزيون والوزارة.
1981 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض وتختص بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون التوظيف كالمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات والتعيين والترقية وشكلت المحكمة من ثلاثة قضاة.
1986 - معهد الكويت للأبحاث العلمية يفتتح مبناه الجديد حيث أنشئ عام 1967 بهدف النهوض بالبحوث العلمية والتطبيقية لاسيما ما يتعلق منها بالصناعة والطاقة وموارد الثروة الطبيعية وذلك لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في الكويت.
1992 - وفاة الوزير الأسبق خالد الفهيد عن عمر ناهز 63 عاما وكان وزيرا للتربية والتعليم عام 1964 وعضوا في مجلس الأمة للفصول التشريعية 1963- 1967 - 1971 - 1975 وعمل مديرا لتلفزيون الكويت عام 1961 وأحد مؤسسي نادي المعلمين عام 1951.
1993 - افتتاح مجمع الموانئ بمنطقة الشويخ بعد إعادة إعماره من جراء الدمار الذي ألحقه به الغزو العراقي الغاشم وعادت الحياة الطبيعية للموانئ الكويتية.
1999 - نادي خيطان يتوج بطلا للبطولة ال19 للأندية أبطال الكؤوس لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة اليد بعد حصوله على 14 نقطة.
2001 - الشيخ خليفة العبدالله الجابر الصباح ينتخب رئيسا للاتحاد العربي للتايكوندو والكويت مقرا جديدا للاتحاد من قبل الجمعية العمومية غير العادية.
2002 - وفاة الفنانة طيبة الفرج عن عمر ناهز 55 عاما بعد مشوار فني امتد نحو أربعة عقود في التلفزيون والمسرح والإذاعة وقدمت أشهر أعمالها مع الفرق المسرحية الأهلية إضافة إلى أكثر من 50 مسلسلا وشاركت في عدة مهرجانات مسرحية محلية وعربية.
2009 - افتتاح مركز الشيخة بدرية الأحمد الجابر الصباح للعلاج الكيماوي وزراعة الخلايا الجذعية بسعة سريرية تقدر بنحو 150 سريرا بهدف تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في علاج الأورام السرطانية.
2010 - البطولة الوطنية الأولى لجمال الخيل العربية تنطلق بمشاركة 230 حصانا من أجود الخيول المسجلة في الكويت.
2010 - رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي للشرطة اللواء الشيخ أحمد نواف الصباح يفوز بالتزكية برئاسة الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة حتى عام 2014.
2014 - شركة البترول الكويتية العالمية تعلن فوزها بالمزايدة الخاصة بأكبر محطة تزويد وقود في الطريق السريع من لوكسمبورغ إلى بلجيكا والذي يعد أحد أكبر الطرق السريعة في العالم.
2014 – الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطلق أول برامجه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق التعاون مع البنوك لتوفير قروض تنافسية.
2016 - شركة (إيكويت) للبتروكيماويات تفتتح أول مصنع لتدوير ثاني أكسيد الكربون بهدف تطوير القطاع الصناعي.
2016 – مؤسسة البترول الكويتية توقع عقدا لتصدير 100 ألف برميل يوميا بعائد ملياري دولار سنويا ويعد من العقود الاستراتيجية المهمة التي تعزز مكانة الكويت كمزود رئيسي للنفط في الأسواق الآسيوية.
2021 - صدور مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الامة مدة شهر اعتبارا من 18 فبراير 2021 استنادا إلى المادة 106 من الدستور.
2021 - الادارة العامة للطيران المدني تفتتح مبناها الجديد والذي يحتوي على تسعة طوابق إضافة الى دور السطح والسرداب الاول والسرداب الثاني بمساحة اجمالية 44ر67799 متر مربع.
2022 - صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.
2023 - جامعة الكويت تعلن عن فوزها بميداليتين فضية وبرونزية في المعرض الدولي ال13 للاختراعات في الشرق الأوسط بالتعاون مع معرض جنيف الدولي. (النهاية)
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