واشنطن ترحب بقرار المجلس الدستوري السنغالي بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 2 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة بقرار المجلس الدستوري السنغالي بشأن إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد وإبطال تأجيلها حتى نهاية العام الجاري.
وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء أمس الجمعة بإعلان رئيس السنغال ماكي سال بأنه "سينفذ قرار المجلس الدستوري بالكامل ويتخذ الخطوات اللازمة لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
وحثت الوزارة "جميع أصحاب المصلحة" على "دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة بطريقة سلمية وفي الوقت المناسب" مشددة على أن واشنطن "تقف إلى جانب الشعب السنغالي في دعمه الثابت للديمقراطية".
وكان المجلس الدستوري السنغالي أعلن الخميس إبطال قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر المقبل.
وقضى المجلس بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية (البرلمان) في الخامس من فبراير الجاري بإرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
وجاء قرار المجلس الدستوري بعد أن قرر الرئيس سال تأجيل الانتخابات الرئاسية ما أثار احتجاجات واسعة في الشارع السنغالي قتل خلالها ثلاثة أشخاص على الأقل فيما تعرض العشرات للاعتقال في حين دعت دول وهيئات إقليمية ودولية الرئيس السنغالي إلى الالتزام بموعد الانتخابات.
وفي وقت سابق من الجمعة تعهد الرئيس السنغالي بإجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب وقت ممكن".
وقال مكتب سال في بيان نقلته وكالة الأنباء السنغالية "إن الرئيس ملتزم بالتنفيذ الكامل لقرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية" متعهدا "بإجراء المشاورات اللازمة لتنظيمها في أقرب وقت". (النهاية)
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