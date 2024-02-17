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واشنطن ترحب بقرار المجلس الدستوري السنغالي بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها

2/17/2024 4:28:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 2 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة بقرار المجلس الدستوري السنغالي بشأن إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد وإبطال تأجيلها حتى نهاية العام الجاري.
وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء أمس الجمعة بإعلان رئيس السنغال ماكي سال بأنه "سينفذ قرار المجلس الدستوري بالكامل ويتخذ الخطوات اللازمة لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
وحثت الوزارة "جميع أصحاب المصلحة" على "دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة بطريقة سلمية وفي الوقت المناسب" مشددة على أن واشنطن "تقف إلى جانب الشعب السنغالي في دعمه الثابت للديمقراطية".
وكان المجلس الدستوري السنغالي أعلن الخميس إبطال قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر المقبل.
وقضى المجلس بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية (البرلمان) في الخامس من فبراير الجاري بإرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
وجاء قرار المجلس الدستوري بعد أن قرر الرئيس سال تأجيل الانتخابات الرئاسية ما أثار احتجاجات واسعة في الشارع السنغالي قتل خلالها ثلاثة أشخاص على الأقل فيما تعرض العشرات للاعتقال في حين دعت دول وهيئات إقليمية ودولية الرئيس السنغالي إلى الالتزام بموعد الانتخابات.
وفي وقت سابق من الجمعة تعهد الرئيس السنغالي بإجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب وقت ممكن".
وقال مكتب سال في بيان نقلته وكالة الأنباء السنغالية "إن الرئيس ملتزم بالتنفيذ الكامل لقرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية" متعهدا "بإجراء المشاورات اللازمة لتنظيمها في أقرب وقت". (النهاية)

ع س ج / ط م ا



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