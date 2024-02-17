قاض أمريكي يغرم الرئيس السابق ترامب 355 مليون دولار في قضية احتيال

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 2 (كونا) -- أمر قاض أمريكي بتغريم الرئيس السابق دونالد ترامب وشركاته بدفع غرامة مالية بقيمة تقرب من 355 مليون دولار على خلفية اتهامات بارتكاب اتهامات تتعلق بالاحتيال في ولاية نيويورك.
وقالت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية مساء أمس الجمعة إن القاضي الأمريكي آرثر إنجورون أصدر أيضا أمرا يمنع ترامب من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة لدى إدارة الخدمات المالية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في ولاية نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات".
وأشارت إلى أن إنجورون أمر ابني الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب جونيور) و(إريك) بدفع أربعة ملايين دولار لكل منهما بعد أن وجد أنهما مسؤولان عن العديد من عمليات الاحتيال بما في ذلك إصدار بيانات مالية كاذبة وتزوير سجلات الأعمال.
ونقلت الشبكة عن إنجورون القول إن "المبلغ سيسدد من الأرباح الناجمة عن المكاسب غير المشروعة جراء الاحتيال".
من جانبه انتقد ترامب الحكم عبر منصة (تروث سوشيال) التي يملكها بقوله إن "هذا الحكم غير قانوني ولا يمكننا أن نسمح للظلم بأن يستمر وسوف نحارب الاضطهاد".
ورفعت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيتيا جيمس القضية التي تركزت بأن ترامب قام بتضخيم قيمة شركاته عندما كان الأمر يتعلق بالحصول على قروض ولكنه قلصها عندما تعلق الأمر بتقديم إقرارات الضرائب. (النهاية)
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