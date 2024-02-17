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قاض أمريكي يغرم الرئيس السابق ترامب 355 مليون دولار في قضية احتيال

2/17/2024 4:28:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 2 (كونا) -- أمر قاض أمريكي بتغريم الرئيس السابق دونالد ترامب وشركاته بدفع غرامة مالية بقيمة تقرب من 355 مليون دولار على خلفية اتهامات بارتكاب اتهامات تتعلق بالاحتيال في ولاية نيويورك.
وقالت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية مساء أمس الجمعة إن القاضي الأمريكي آرثر إنجورون أصدر أيضا أمرا يمنع ترامب من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة لدى إدارة الخدمات المالية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في ولاية نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات".
وأشارت إلى أن إنجورون أمر ابني الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب جونيور) و(إريك) بدفع أربعة ملايين دولار لكل منهما بعد أن وجد أنهما مسؤولان عن العديد من عمليات الاحتيال بما في ذلك إصدار بيانات مالية كاذبة وتزوير سجلات الأعمال.
ونقلت الشبكة عن إنجورون القول إن "المبلغ سيسدد من الأرباح الناجمة عن المكاسب غير المشروعة جراء الاحتيال".
من جانبه انتقد ترامب الحكم عبر منصة (تروث سوشيال) التي يملكها بقوله إن "هذا الحكم غير قانوني ولا يمكننا أن نسمح للظلم بأن يستمر وسوف نحارب الاضطهاد".
ورفعت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيتيا جيمس القضية التي تركزت بأن ترامب قام بتضخيم قيمة شركاته عندما كان الأمر يتعلق بالحصول على قروض ولكنه قلصها عندما تعلق الأمر بتقديم إقرارات الضرائب. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع



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