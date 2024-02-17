سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 52ر1 دولار ليبلغ 33ر82 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52ر1 دولار ليبلغ 33ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 81ر80 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا لتبلغ 47ر83 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16ر1 دولار لتبلغ 19ر79 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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