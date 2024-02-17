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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 52ر1 دولار ليبلغ 33ر82 دولار

2/17/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 52ر1 دولار ليبلغ 33ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 81ر80 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا لتبلغ 47ر83 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16ر1 دولار لتبلغ 19ر79 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف



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