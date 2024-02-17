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قمة الاتحاد الافريقي تناقش باثيوبيا النهوض بالتعليم وإصلاح هياكل التكتل والاندماج الاقتصادي

2/17/2024 4:28:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 17 - 2 (كونا) -- يعقد قادة الاتحاد الأفريقي لقاء قمة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا اليوم السبت لبحث عدة ملفات بينها النهوض بالتعليم وإصلاح هياكل التكتل والتكامل الاقليمي والاندماج الاقتصادي.
وقالت وكالة الانباء الاثيوبية إن 49 دولة اكدت حضورها في القمة ال37 لرؤساء وحكومات الاتحاد الافريقي في أديس أبابا بينها 30 دولة يمثلها رؤساؤها إضافة إلى قادة دوليين وممثلين عن منظمات اقليمية ودولية في مقدمتهم الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودول وشركاء آخرين.
كما ذكرت تقارير اعلامية محلية أن قادة الاتحاد سيركزون خلال قمتهم التي تعقد تحت شعار (تعليم افريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين.. بناء انظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول الى التعلم الشامل والمستمر والجيد والملائم في افريقيا) على ملف التعليم.
وأوضحت التقارير أن اوضاع التعليم ستحظى بالأولوية في جدول اعمال القادة وذلك باختيارها لتكون موضوع الاتحاد الافريقي لعام 2024 بهدف توحيد الدول الافريقية في إطار خطة للنهوض بالتعليم في القارة من خلال تصميم وتنفيذ نماذج تعليمية ذات جودة مرنة وشاملة لإحداث تحول في مجال التعليم بإفريقيا.
وأضافت أن المناقشات ستركز كذلك على مسائل وقضايا مثل اصلاح هياكل التكتل الافريقي والتكامل الاقليمي والاندماج الاقتصادي والاعلان عن اطلاق الخطة العشرية الثانية لتنفيذ اجندة الاتحاد الافريقي 2063 (افريقيا التي نريد).
ويأتي انعقاد القمة وسط تزايد للتحديات المطروحة على اجندة قادة الاتحاد لاسيما ما يتعلق بالأوضاع الامنية والاقتتال الداخلي وتصاعد اعمال العنف والارهاب في عدد من دول شرق القارة مثل السودان والكونغو الديمقراطية بالإضافة الى التوتر بين الصومال واثيوبيا.
كما يشهد غرب القارة اوضاعا امنية وسياسية مقلقة خاصة في دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالإضافة الى أزمة سياسية في السنغال بسبب ملف الانتخابات والصراع بين السلطة والمعارضة والتحديات والازمات المرتبطة بالإرهاب والتطرف وتغير المناخ التي تلقي بظلالها على عموم القارة.
وأسس الاتحاد الافريقي الذي يتألف من 54 دولة عام 2002 ليحل محل منظمة الوحدة الافريقية بهدف تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الاعضاء وترسيخ السلم والامن والاستقرار في دول القارة. (النهاية)

م ر ي / م ع ح ع



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