قمة الاتحاد الافريقي تناقش باثيوبيا النهوض بالتعليم وإصلاح هياكل التكتل والاندماج الاقتصادي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 17 - 2 (كونا) -- يعقد قادة الاتحاد الأفريقي لقاء قمة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا اليوم السبت لبحث عدة ملفات بينها النهوض بالتعليم وإصلاح هياكل التكتل والتكامل الاقليمي والاندماج الاقتصادي.
وقالت وكالة الانباء الاثيوبية إن 49 دولة اكدت حضورها في القمة ال37 لرؤساء وحكومات الاتحاد الافريقي في أديس أبابا بينها 30 دولة يمثلها رؤساؤها إضافة إلى قادة دوليين وممثلين عن منظمات اقليمية ودولية في مقدمتهم الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ودول وشركاء آخرين.
كما ذكرت تقارير اعلامية محلية أن قادة الاتحاد سيركزون خلال قمتهم التي تعقد تحت شعار (تعليم افريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين.. بناء انظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول الى التعلم الشامل والمستمر والجيد والملائم في افريقيا) على ملف التعليم.
وأوضحت التقارير أن اوضاع التعليم ستحظى بالأولوية في جدول اعمال القادة وذلك باختيارها لتكون موضوع الاتحاد الافريقي لعام 2024 بهدف توحيد الدول الافريقية في إطار خطة للنهوض بالتعليم في القارة من خلال تصميم وتنفيذ نماذج تعليمية ذات جودة مرنة وشاملة لإحداث تحول في مجال التعليم بإفريقيا.
وأضافت أن المناقشات ستركز كذلك على مسائل وقضايا مثل اصلاح هياكل التكتل الافريقي والتكامل الاقليمي والاندماج الاقتصادي والاعلان عن اطلاق الخطة العشرية الثانية لتنفيذ اجندة الاتحاد الافريقي 2063 (افريقيا التي نريد).
ويأتي انعقاد القمة وسط تزايد للتحديات المطروحة على اجندة قادة الاتحاد لاسيما ما يتعلق بالأوضاع الامنية والاقتتال الداخلي وتصاعد اعمال العنف والارهاب في عدد من دول شرق القارة مثل السودان والكونغو الديمقراطية بالإضافة الى التوتر بين الصومال واثيوبيا.
كما يشهد غرب القارة اوضاعا امنية وسياسية مقلقة خاصة في دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالإضافة الى أزمة سياسية في السنغال بسبب ملف الانتخابات والصراع بين السلطة والمعارضة والتحديات والازمات المرتبطة بالإرهاب والتطرف وتغير المناخ التي تلقي بظلالها على عموم القارة.
وأسس الاتحاد الافريقي الذي يتألف من 54 دولة عام 2002 ليحل محل منظمة الوحدة الافريقية بهدف تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين الدول الاعضاء وترسيخ السلم والامن والاستقرار في دول القارة. (النهاية)
م ر ي / م ع ح ع
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