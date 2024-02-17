أزمة المناخ .. هل ينقذ الذكاء الاصطناعي مستقبل الكوكب؟

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من الهيثم صالح (تقرير اخباري)

الكويت - 17 - 2 (كونا) -- خلال مؤتمر (كوب 28) الذي استضافته الإمارات نهاية نوفمبر الماضي أطلقت الأمم المتحدة مبادرة غير مسبوقة لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي في كبح تدهور المناخ خصوصا في البلدان النامية التي تئن تحت وطأة الصدمات المناخية القاسية.

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024) أكد خبراء التكنولوجيا وجود إمكانات هائلة للذكاء الاصطناعي في مجابهة مشكلات الكوكب لأنه قادر على تسريع كل شيء بدءا من التكيف مع التغيرات إلى تقليص التلوث وتحسين نماذج الطقس.

ومن هؤلاء الخبراء هيمانشو غوبتا الذي تحدث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن جهود يقودها في وادي السيليكون (قلب صناعة التكنولوجيا الأمريكية) لتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي الفائق (ASI) في دعم صمود الزراعة في وجه التغيرات المناخية ضمن مبادرة ذكية تعرف ب " كلايمت إيه آي".

ويقول غوبتا في اتصال هاتفي مع (كونا) من سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة إن فريقه يعكف على تطوير منصات فائقة الذكاء لتقييم مدى تعرض المحاصيل لدرجات الحرارة المرتفعة لمدد تتجاوز 10 سنوات مقبلة لتحديد إمكانية نمو المحاصيل خلال تلك السنوات.

ويوضح أن هذا الاختراق التكنولوجي الذي استعرضه أخيرا أمام منتدى دافوس يعتمد على حزم هائلة من البيانات الدقيقة للأرصاد الجوية والظروف القصوى وعتبات الطقس ودرجة الحرارة التي تجمعها العوامات من أعماق المحيطات وسمات المواقع وارتفاعها وتغيرات الحرارة وخواص البذور وضغوط الآفات وأنواع التربة وتوافر المياه والظروف القصوى والقيمة الاقتصادية وغير ذلك.

ويعقب قائلا "هذا مزيج فريد من التنبؤات الدقيقة القائمة على تعلم الآلة وعلوم المناخ التقليدية والبيانات الزراعية للمساعدة في تحديد الإجراءات الملحة للتكيف مع تغير المناخ".

ويشرح غوبتا كيف أن هذه القدرات مهمة للغاية لبلد كأستراليا يعد ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم وأحد أهم العقد في سلاسل التوريد العالمية وفي الوقت ذاته معرض بشدة للأحداث المناخية المتطرفة.

ويضيف أنه خلال هذا الموسم تسببت ظاهرة النينيو (الحدث المناخي الضخم في المحيط الهادئ) في ظروف حارة وجافة أضرت بإنتاج القمح لذا يتوقع انخفاض محصول القمح الشتوي في أستراليا بعد سنوات من المحصول الوفير بفضل هطول الأمطار.

وينبه غوبتا إلى أن المزارعين لو علموا أن سنة جافة تنتظرهم لكان بوسعهم زراعة البذور المقاومة للجفاف أو لو علم المشترون بذلك منذ فترة طويلة لكانت عقود التوريد من آسيا مثلا قد اتجهت لمنتجين آخرين في أجزاء أخرى من العالم يتوقع أن تشهد ظروفا مواتية لزراعة القمح.

ويتابع "التنبؤ أساسي لصناع القرار الزراعي والتجاري والذكاء الاصطناعي قادر على أن يساعد في ذلك بقوة وبدقة شديدة.. وهذا ما نعمل عليه في كلايمت إيه آي".

وتعد هذه الجهود في الواقع إيذانا بتسارع وتيرة الخطى عالميا لتطويع الذكاء الاصطناعي ليس من أجل التكيف المناخي فحسب بل أيضا لفهم الأحداث المناخية ومعالجة التغيرات بطرق أفضل.

ويتوقع العلماء أن تؤدي خوارزميات الذكاء الاصطناعي دورا أساسيا في خفض التأثير البيئي وزيادة الكفاءة لأقصى حد ما سيحدث ثورة نحو الحياد الكربوني ويبشر بعصر من الاستدامة الذكية عالميا.

فمن دورها في توفير الطاقة وزيادة كفاءة مصادرها المتجددة ودمجها إلى تحسين الشبكات والصيانة الذكية يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تقليل البصمة الكربونية للكوكب ودعم تحقيق الهدف السابع للتنمية المستدامة وهو حصول الجميع على طاقة نظيفة آمنة مستدامة بكلفة ميسورة.

كما أن "خرائط القابلية للتأثر" الذكية تدعم الحكومات في اتخاذ القرارات لتحسين الصحة العامة والقدرة على الصمود وتحسين التخطيط الحضري وإدارة المرور والنفايات مما يجعل المدن أكثر استدامة وصالحة للعيش.

علاوة على أن الصناعات ذات البصمة الكربونية العالية كالأزياء مثلا يمكنها الاستفادة من جهود الابتكار الذكية ولاسيما أنها صناعة تبلغ قيمتها عالميا 4ر2 تريليون دولار وتوظف نحو 300 مليون شخص.

ويحذر تحالف الأمم المتحدة من أجل الاستدامة في تقرير حديث له من أنه نظرا لحجم صناعة الأزياء عالميا "فإن الممارسات غير المستدامة في قطاع الأزياء لها تأثيرات مهمة في مؤشرات التنمية الاجتماعية والبيئية".

وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتدخل فمن خلاله يمكن تحسين سلاسل التوريد لتقليل النفايات ومراقبة استهلاك الموارد وتعزيز عمليات التصنيع المستدامة.

وينطبق الشيء نفسه على الزراعة وهو قطاع آخر كثيف الانبعاثات فالزراعة تنفث 22 في المئة من غازات الدفيئة العالمية وفقا لتقرير الأمم المتحدة لتقييم المناخ لكن الجهود التي يقودها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تغير ذلك.

ومن الشركات إلى صغار المزارعين الذين يعانون قسوة التغيرات المناخية وندرة المياه وتدهور الأراضي يمكن لشبكات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحسين الممارسات وتقليل النفايات وخفض التأثير البيئي لإنتاج الغذاء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

لكن هذه القدرات الكبيرة التي أثبتها الذكاء الاصطناعي أشعلت خلال الأسابيع الماضية تنافسا محموما بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكية كـ "غوغل وآي بي إم ومايكروسفت" للاستعانة به في تسريع العمل المناخي بينما يكافح العالم لتقليل ارتفاع حرارة الأرض إلى مستويات خطيرة.

وفي أحدث تقاريرها وعدت "غوغل" بتحقيق الريادة عالميا من خلال ابتكار أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة عام 2030 أي ما يعادل تقريبا جميع انبعاثات الاتحاد الأوروبي.

وفي خطوة أولى أطلقت غوغل "مشروع الضوء الأخضر" لتحسين تسلسل أضواء إشارات المرور بهدف خفض انبعاثات المركبات وطبقته تجريبيا في 70 تقاطعا مروريا بمدن منها: أبوظبي وبالي وبنغالور وبودابست وهامبورغ وحيدر أباد وجاكرتا وكولكاتا ومانشستر وريو دي جانيرو وسياتل.

وأظهرت النتائج تحسن تشغيل السيارات بــ 30 بالمئة وتراجع الانبعاثات 10 بالمئة ولاسيما أن التقاطعات المرورية المزودة بالإشارات هي "بؤر تلوث ساخنة".

كما بدأت "أبحاث غوغل" (الذراع البحثية لعملاق التكنولوجيا الأمريكية) استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تقليل الخطوط البيضاء المنفوثة خلف الطائرات بنسبة 54 بالمئة.

وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في دراسة اطلعت عليها "كونا" إنه في عام 2022 شكلت هذه "السحب المتدفقة" 35 بالمئة من تأثير الاحتباس الحراري للطيران وهي نسبة تتجاوز نصف تأثير وقود الطائرات في العالم.

وأطلقت "آي بي إم" شراكة مبتكرة مع وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لتطوير حلول ذكية على أساس "النموذج الجغرافي المكاني" لإحداث ثورة في الحلول المناخية اعتمادا على كميات هائلة من بيانات الأقمار الصناعية وأنماط الطقس لتقديم رؤى معمقة عن التحديات البيئية.

ومن خلال تلك التكنولوجيا بدأت "آي بي إم" عمليا في دعم بريطانيا على التكيف مع التغير المناخي وتحليل "الجزر الحرارية الحضرية" في الامارات ودعم جهود التشجير في كينيا.

كما دشنت مايكروسفت شراكة مع الأمم المتحدة لتمكين المعاهدة الإطارية لتغير المناخ من إنشاء منصة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومركز بيانات عالمي لقياس وتحليل التقدم في تنفيذ المعاهدة بالحد من الانبعاثات الكربونية.

وفي تطور لافت أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشركة جيسون زاندر صراحة أن هدف عملاق التكنولوجيا هو اختصار 250 عاما من التقدم العلمي في ال 25 عاما المقبلة.

غير أن تلك المساعي تصطدم بتحديات تواجه التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج الحلول المناخية فهو نفسه كثيف الاستهلاك للطاقة لأن تدريبه يتطلب كميات ضخمة من البيانات.

وتشير التوقعات إلى أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستحتاج نفس الكمية من الكهرباء التي تحتاجها دولة متوسطة الحجم بحلول عام 2027.

لكن رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي في لندن البروفيسور جاسم حاجي يقول لـ (كونا) إن بحوث التطوير تسير بقوة نحو تعزيز مفهوم الذكاء الاصطناعي الأخضر من خلال تحسين جودة البيانات وتوافرها بكميات كافية وكلفة مناسبة.

ويتوقع حاجي في اتصال هاتفي مع (كونا) أنه مع استمرار النمو في البنى التحتية الصلبة والحوسبة السحابية التي تتسع لتحليل البيانات الضخمة "ستتحسن قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على خفض استهلاك الطاقة" لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني من أجل تجاوز تلك العقبات وتحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة.

والحقيقة أنه منذ القرن الثامن عشر أسهمت الثورات الصناعية الثلاث في تطور الحضارة البشرية لكنها في ذات الوقت تسببت في تغير مناخ الكوكب.

ومع ذلك يبدو أن الثورة الصناعية الرابعة سيولد من رحمها حل هذه الأزمة المستعصية من أجل إنقاذ الأرض والأخذ بها نحو المستقبل الأخضر. (النهاية) ه س ص