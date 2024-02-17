صناعة عمان والعمل ينظمان ورشة حول أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا) - نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة العمل، ورشة توعوية حول أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية لسنة 2023.
وأكدت مسؤولة الجودة والبيئة في غرفة صناعة عمان المهندسة روز الصمادي، حرص المصانع الأردنية على تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، إدراكا منها لأهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية.
وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت، أن الغرفة تعمل باستمرار على تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية لدى المؤسسات المنتسبة للغرفة للوصول إلى بيئة عمل صحية وآمنة وتقليل حوادث العمل، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
واستعرضت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة نجاح أبو طافش، ورئيس قسم حوادث وإصابات العمل المهندسة إيمان العبداللات، ورئيس قسم تفتيش السلامة والصحة المهنية المهندس أحمد أبو الفيلات، خلال أعمال الورشة، أنظمة السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات، ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، ونظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات.
كما جرى استعراض تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023، وتعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة 2023، وتعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها لسنة 2023 لممثلي القطاع الصناعي، وتم التأكيد أن هذه التعليمات سيتم تطبيقها على جميع مؤسسات القطاع الخاص.
وجرى في نهاية الورشة فتح باب النقاش والإجابة عن استفسارات الحضور من ممثلي الشركات الصناعية.
--(بترا)
و ر/أ م/ب ط
17/02/2024 11:48:11
MENAFN17022024000117011021ID1107863724
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