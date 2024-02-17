انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 17 شباط (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية لكنها بقيت ضمن معدلها الاسبوعي المرتفع فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" نحو دولار واحد ليصل إلى 79 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 145 نقطة ليصل إلى 38627 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 130 نقطة ليصل إلى 15775 نقطة.
وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 24 نقطة ليصل إلى 5005 نقاط.
وحافظت المؤشرات على ارتفاعها خلال الاسبوع، باستثناء مؤشر "نازداك" انخفض خلال الاسبوع 1.3 بالمئة من قيمة الاسهم علما انه بقي مُستقرا على علو.
وتراجعت يوم أمس أسعار أسهم شركات بوينغ وأبل وفيزا ومايكروسوفت.
وفي قطاع البنوك، استقر سهم بنك جي بيه مورغان (شيس) عند 179 دولاراً للسهم الواحد فيما تراجع سعر سهم بنك غولدمان ساكس، نحو دولار واحد ليغلق على 384 دولاراً للسهم الواحد.
--(بترا)
م د/ب ط
17/02/2024 11:57:32
MENAFN17022024000117011021ID1107863723
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