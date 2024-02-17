الاتصال الحكومي تنظم برنامجا تدريبيا في التربية الإعلامية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 شباط (بترا)- نظّمت وزارة الاتصال الحكومي البرنامج التدريبي المتخصص في "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، بالشراكة والتعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق ومعهد الإعلام الأردني.
والتحق 66 شابا وفتاة من المتطوعين مع مؤسسة ولي العهد وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالبرنامج التدريبي المجاني الذي عُقد على مدار 3 أيام في محافظات إربد والكرك والعقبة.
وتضمن البرنامج ورشاً تدريبية تناولت محاور عدة أهمها، مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، مهارات التحقّق من الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والأمان الرقمي للشباب.
ويهدف البرنامج إلى تدريب وبناء قدرات 75 شابا وفتاة ضمن الفئة العمرية (16-25) عاما، في 6 محافظات مختلفة تشمل، إربد، الكرك، العقبة، الزرقاء، جرش، معان، على أن يتم تنفيذ البرنامج فيها تباعاً على مدار 3 أشهر، بحيث تستمر كل ورشة منها 3 أيام.
يشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي وقّعت اتفاقية مع كلّ من صندوق الحسين للإبداع والتفوق ومعهد الإعلام الأردني الشهر الماضي، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "التربية الإعلامية والمعلوماتية" لبناء قدرات المشاركين في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، وإثراء مهاراتهم في نقل المعارف والمهارات الإعلامية المكتسبة للمجتمع المحلي، لأهميتها في تحصين المجتمع من مخاطر الإشاعات والأخبار الكاذبة.
-- (بترا)
هـ أ /أ م/ب ط
17/02/2024 11:22:01
MENAFN17022024000117011021ID1107863722
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