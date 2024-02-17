الاتصال الحكومي تنظم برنامجا تدريبيا في التربية الإعلامية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- نظّمت وزارة الاتصال الحكومي البرنامج التدريبي المتخصص في "التربية الإعلامية والمعلوماتية"، بالشراكة والتعاون مع صندوق الحسين للإبداع والتفوق ومعهد الإعلام الأردني.

والتحق 66 شابا وفتاة من المتطوعين مع مؤسسة ولي العهد وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالبرنامج التدريبي المجاني الذي عُقد على مدار 3 أيام في محافظات إربد والكرك والعقبة.

وتضمن البرنامج ورشاً تدريبية تناولت محاور عدة أهمها، مفاهيم ومهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، مهارات التحقّق من الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة وخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والأمان الرقمي للشباب.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وبناء قدرات 75 شابا وفتاة ضمن الفئة العمرية (16-25) عاما، في 6 محافظات مختلفة تشمل، إربد، الكرك، العقبة، الزرقاء، جرش، معان، على أن يتم تنفيذ البرنامج فيها تباعاً على مدار 3 أشهر، بحيث تستمر كل ورشة منها 3 أيام.

يشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي وقّعت اتفاقية مع كلّ من صندوق الحسين للإبداع والتفوق ومعهد الإعلام الأردني الشهر الماضي، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "التربية الإعلامية والمعلوماتية" لبناء قدرات المشاركين في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، وإثراء مهاراتهم في نقل المعارف والمهارات الإعلامية المكتسبة للمجتمع المحلي، لأهميتها في تحصين المجتمع من مخاطر الإشاعات والأخبار الكاذبة.

-- (بترا)





هـ أ /أ م/ب ط

17/02/2024 11:22:01