10 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 شباط (بترا) - استشهد أكثر من 10 فلسطينيين، اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل خلف بركة الشيخ رضوان، بمدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين بجوار مسجد الصالحين في حي الصبرة بغزة.

وتواصل قوات الاحتلال، حصارها لمستشفى ناصر بخان يونس، وسط انقطاع التيّار الكهربائي وتوقّف المولّدات، ما أدّى إلى وفاة 5 مرضى، أمس الجمعة، فيما لا تزال 5 كوادر طبّية تعمل داخل المستشفى، إضافة إلى 120 مريضًا بلا كهرباء أو مياه أو طعام أو أكسجين.

ووفقًا لمنظّمة الصحّة العالميّة، فإنّ مستشفى ناصر واحد من 11 مستشفى لا تزال مفتوحة، من أصل 36 مستشفى في غزّة قبل الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال تهديدها باجتياح رفح جنوب القطاع، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل خطة مفصلة للمستوى السياسي بشأن العملية العسكرية المزمعة.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتقدر مساحتها بنحو 65 كيلومترا مربعا، ويتواجد فيها أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ134 على التوالي، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 28775 شهيدا، و68552 مصابا، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

-- (بترا)

أ ش/ر س/أ م/ب ط

17/02/2024 10:50:55