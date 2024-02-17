29.2% نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 شباط (بترا)- وصل إجمالي التمويل المقدم من الجهات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العام الماضي 2023، حوالي 663.7 مليون دولار، أي ما نسبته 29.2 بالمئة من حجم تمويل متطلبات الخطة والبالغة 2.276 مليار دولار.

وأشارت المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي واطلعت عليها (بترا)، إلى أن عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغ في العام الماضي نحو 1.612 مليار دولار، أي ما نسبته 70.8 بالمئة من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، والمقدرة بـ 2.276 مليار دولار.

وبحسب المنصة، توزع التمويل على مكونات الخطة، بحيث وصل تمويل بند دعم المجتمعات المستضيفة خلال العام الماضي إلى 142.9 مليون دولار، وبند دعم اللاجئين حوالي 489.4 مليون دولار.

كما مولت الخطة بند دعم الخزينة العامة العام الماضي قرابة 31.4 مليون دولار، فيما لم يمول كل من بند دعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية والاستجابة لجائحة كورونا لنفس العام.

أما عن توزيع القطاعات، فقد أوضحت البيانات أن الخطة مولت قطاع التمكين الاقتصادي بحوالي 197 مليون دولار، والتعليم 137.3 مليون دولار، والقطاع الصحي بحوالي 80.9 مليون دولار، والحماية الاجتماعية والعدالة بقيمة 193.8 مليون دولار، وقطاع الخدمات العامة بنحو 8.7 مليون دولار، والمأوى بـ 17 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع خدمات الصرف الصحي بحوالي 28.7 مليون دولار.

ووفقا لبيانات الوزارة، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة العام الماضي، بتمويل بلغ بحوالي 161.6 مليون دولار، تلتها ألمانيا بحوالي 142 مليون دولار ، ثم الاتحاد الأوروبي بحوالي 77.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل الصناديق المتعددة الإطراف بقيمة 59 مليون دولار.

-- (بترا)

و ر/أ م/ب ط

17/02/2024 10:10:17