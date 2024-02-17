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هاجر السراج: اسم رام الله سبب نجاح دورى فى حالة خاصة وسعيدة بردود الأفعال

2/17/2024 4:27:35 AM
(MENAFN- Youm7) حلت الفنانة هاجر السراج ضيفة على تليفزيون اليوم السابع مع الكاتبة الصحفية لميس محمد، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته بدور رام الله فى مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل وطه دسوقى، والذى عرض على منصة watch it ومن إنتاجها.



وقالت الفنانة هاجر السراج: بعد عرض دور "رام الله" فى مسلسل حالة خاصة، أصبح الجميع ينادينى برام الله بدلاً من هاجر، فالدور أثر فيهم بشكل كبير، والحقيقة أن مسلسل حالة خاصة كله كان بالفعل حالة خاصة، ولم نتخيل أن ينجح هذا النجاح الكبير، وأنا سعيدة جداً بكل ردود الفعل وما زالت أستوعبها، وأعتقد أن السبب الأساسى فى نجاح الدور هو الاسم.







مسلسل "حالة خاصة
مكون من 10 حلقات، وعرض على مدار الأسابيع الماضية على منصة watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.












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