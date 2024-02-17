سلوى عثمان والدة أحمد العوضى فى مسلسل حق عرب فى رمضان 2024

MENAFN - Youm7) تشارك سلوى عثمان فى مسلسل "حق عرب" ، بطولة النجم أحمد العوضى، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، إذ تجسد دور والدة العوضى خلال الأحداث، كما تقف بجواره فى عدد من المشاكل والأزمات التى يتعرض لها.

سلوى عثمان واحمد العوضى

ويقدم العوضى خلال الأحداث دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، ويشارك فى بطولته أيضا: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن أحمد العوضى قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ويعرض لأحمد العوضى حالياً في السينمات فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى بطولة الفيلم زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.