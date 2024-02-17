سلوى عثمان والدة أحمد العوضى فى مسلسل حق عرب فى رمضان 2024

(MENAFN
- Youm7) تشارك سلوى عثمان فى مسلسل "حق عرب" ، بطولة النجم أحمد العوضى، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، إذ تجسد دور والدة العوضى خلال الأحداث، كما تقف بجواره فى عدد من المشاكل والأزمات التى يتعرض لها.
سلوى عثمان واحمد العوضى
ويقدم العوضى خلال الأحداث دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية، ويشارك فى بطولته أيضا: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.
يذكر أن أحمد العوضى قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.
ويعرض لأحمد العوضى حالياً في السينمات فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى بطولة الفيلم زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.
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