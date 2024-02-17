غنت 1200 أغنية وصاحبة أعلى أجر فى السينما.. ذكرى ميلاد ليلى مراد

MENAFN - Youm7) غنت الفنانة ليلى مرانحو 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين مثل : محمد فوزي، محمد عبد الوهاب، منير مراد، رياض السنباطي، زكريا أحمد والقصبجي، وكانت صاحبة أعلى أجر فى تاريخ السينما المصرية، حيث حصلت "ليلى مراد" على 13 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن ليلى مراد ظهرت أولاً كمغنية فقط فى النسخة الناطقة من فيلم الضحايا عام 1935، ثم مثلت للسينما 27 فيلمًا كان أولها فيلم (يحيا الحب) مع الموسيقار (محمد عبد الوهاب) عام 1937، وكان آخر أفلامها فى السينما (الحبيب المجهول) عام 1955 مع حسين صدقي واعتزلت بعدها التمثيل واستمرت لفترة ما مغنية في الإذاعة، ويُلاحظ أن المخرج توجو مزراحى هو أكثر من تعاملت معه في المرحلة الأولى من عمرها السينمائي، حيث أخرج لها خمسة أفلام متتالية (ما بين 1939-1944) في حين أن أكثر من تعاملت معه لاحقاً هو زوجها أنور وجدي الذي أخرج لها سبعة أفلام (ما بين 1945-1953)، وهنري بركات الذي أخرج ثلاثة أفلام (ما بين 1950-1952).

واليوم هو ذكرى ميلاد قيثارة الغناء ليلى مراد (17 فبراير 1918 - 21 نوفمبر 1995)، وأسمها الأصلي ليليان زكي إبراهيم مراد مردخاي، تعدّ من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين.