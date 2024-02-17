غنت 1200 أغنية وصاحبة أعلى أجر فى السينما.. ذكرى ميلاد ليلى مراد

(MENAFN
- Youm7) غنت الفنانة ليلى مرا
نحو 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين مثل : محمد فوزي، محمد عبد الوهاب، منير مراد، رياض السنباطي، زكريا أحمد والقصبجي، وكانت صاحبة أعلى أجر فى تاريخ السينما المصرية، حيث حصلت "ليلى مراد" على 13 ألف جنيه.
جدير بالذكر أن ليلى مراد ظهرت أولاً كمغنية فقط فى النسخة الناطقة من فيلم الضحايا عام 1935، ثم مثلت للسينما 27 فيلمًا كان أولها فيلم (يحيا الحب) مع الموسيقار (محمد عبد الوهاب) عام 1937، وكان آخر أفلامها فى السينما (الحبيب المجهول) عام 1955 مع حسين صدقي واعتزلت بعدها التمثيل واستمرت لفترة ما مغنية في الإذاعة، ويُلاحظ أن المخرج توجو مزراحى هو أكثر من تعاملت معه في المرحلة الأولى من عمرها السينمائي، حيث أخرج لها خمسة أفلام متتالية (ما بين 1939-1944) في حين أن أكثر من تعاملت معه لاحقاً هو زوجها أنور وجدي الذي أخرج لها سبعة أفلام (ما بين 1945-1953)، وهنري بركات الذي أخرج ثلاثة أفلام (ما بين 1950-1952).
واليوم هو ذكرى ميلاد قيثارة الغناء ليلى مراد (17 فبراير 1918 - 21 نوفمبر 1995)، وأسمها الأصلي ليليان زكي إبراهيم مراد مردخاي، تعدّ من أبرز المغنيات والممثلات في الوطن العربي في القرن العشرين.
MENAFN17022024000132011024ID1107863714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.