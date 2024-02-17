ثروتها 100 مليون دولار.. 6 معلومات عن باريس هيلتون فى عيد ميلادها

(MENAFN
- Youm7) تحتفل، اليوم، النجمة العالمية
باريس هيلتون بعيد ميلادها فهى من مواليد 17 فبراير عام 1981، وهى مغنية وممثلة وعارضة أزياء أمريكية، وفى هذا التقرير نستعرض 6 معلومات عنها فى يوم ميلادها..
- حفيدة كونراد هيلتون (مؤسس فنادق هيلتون) ووريثته، عاشت طفولتها وريثة للسلاسل ثم اشتهرت بعد عرضها الأفلام المثيرة للجدل.
- حصلت على جائزة التوتة الذهبية لدورها فى فيلم The House Of Wax، وفى عام 2006 قامت بنشر ألبومها الأول بعنوان Paris.
- تعرضت لعدد من المشاكل مع القانون، كان آخرها في عام 2010. في كاس العالم حيث ضبطت وهي تدخن الحشيش في احدا مباريات كاس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
- حكم عليها بالسجن 45 يوما ثم تم تخفيفها إلى 23 يوماً فقط، حيث تم ضبطها وهى تقود سيارتها البنتلي برخصة موقوفة.
- شاركت مع المغنية جابي ديمارتينو في الفيديو الموسيقي لأغنية Flowers وأغنية Sorry Not Sorry لديمي لوفاتو.
- متزوجة من رجل الأعمال كارتر ريومي ورفضت قبلته على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جرامي.
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