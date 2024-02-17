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ثروتها 100 مليون دولار.. 6 معلومات عن باريس هيلتون فى عيد ميلادها

2/17/2024 4:27:35 AM
(MENAFN- Youm7) تحتفل، اليوم، النجمة العالمية
باريس هيلتون بعيد ميلادها فهى من مواليد 17 فبراير عام 1981، وهى مغنية وممثلة وعارضة أزياء أمريكية، وفى هذا التقرير نستعرض 6 معلومات عنها فى يوم ميلادها..


- حفيدة كونراد هيلتون (مؤسس فنادق هيلتون) ووريثته، عاشت طفولتها وريثة للسلاسل ثم اشتهرت بعد عرضها الأفلام المثيرة للجدل.

- حصلت على جائزة التوتة الذهبية لدورها فى فيلم The House Of Wax، وفى عام 2006 قامت بنشر ألبومها الأول بعنوان Paris.

- تعرضت لعدد من المشاكل مع القانون، كان آخرها في عام 2010. في كاس العالم حيث ضبطت وهي تدخن الحشيش في احدا مباريات كاس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

- حكم عليها بالسجن 45 يوما ثم تم تخفيفها إلى 23 يوماً فقط، حيث تم ضبطها وهى تقود سيارتها البنتلي برخصة موقوفة.

- شاركت مع المغنية جابي ديمارتينو في الفيديو الموسيقي لأغنية Flowers وأغنية Sorry Not Sorry لديمي لوفاتو.

- متزوجة من رجل الأعمال كارتر ريومي ورفضت قبلته على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جرامي.







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