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فى شهر الحب.. القيصر يهدى محبيه أغانى رومانسية ودرامية بألبومه الجديد

2/17/2024 4:27:35 AM
(MENAFN- Youm7) من منا لم ينتظر بلهفة أغاني القيصر ، فلأغانيه مذاق خاص تأخذك وتسافر بك بعيداً لتجد نفسك محلقاً بالسماء وكأنك فى عالم آخر، وأبى القيصر أن يمر شهر الحب دون أن يمتع محبيه بكلماته وألحانه الجميلة، فطرح 12 أغنيه فى ألبومه الجديد يصعب عليك أن تختار الأفضل منها، فالحقيقة أن جميعها روائع.



ولعل جوهرة الألبوم قد تكمن فى كلمات أغنية "ياوفية" .. الله يعلم ياوفية كم ضاقت الدنيا عليّ لما أضعتك من يديّ " .. فأي وجع هذا الذي عبر به كاظم الساهر في تلك الأغنية ، وجع الرجال الذين أضاعوا أحبّتهم من ايديهم وظلوا يبكوهم باقي العمر ، وأكد علي ذلك عندما قال " من قال لا يبكي الرجال " وأخذ يرددها عدة مرات ليؤكد علي بكاء الرجل عند فقد لمحبوبته.



كما قدم كاظم بألبومه أغنية تعد جديدة عليه ليست في لحنها بل بكلماتها ، فكاظم المحب أو المجروح أختار شكلاً جديداً في تلك الأغنية وهي " ياقلب " فقد وصف قلبه بمدمن الهوي الذي يعشق كل يوم امرأة ، حيث قال " ياقلب أني مرهق في كأس ماء أغرق .. وأنت مدمن الهوي في كل يوم تعشق " ، ولكنه في الأغنية لم يرضي عن حاله وكأن ضميره يأنبه وهو يقول " ضعنا وضيعنا الهوي والكل في الهوي سوا " فماأجمل التعبير !



وشهر الحب لا يخلو من أغاني الحب القوية التي يقدمها كاظم الذي قال في " معكي " كيف يمكنني أن أربح المعركة وأنا رجل واحد وأنتي قبيلة من النساء " ، وقال أيضاً " كل شيء معكي يكون احتلال أو لا يكون وكل يوم معكي يكون انقلاب أو لا يكون " فهذه لغة الحب عند كاظم كما عرفناها وأحبناها ، فأحببنا الحب من أجل كلماته وكم من نساء تمنت لو أن تلك الكلمات تكون لها .



" قولي أحبك تنتهي مأساتى" فقد أختصر كاظم معاني كثيرة من الحب في تلك الجملة التي قالها في أغنيته " تاريخ ميلادي " فكيف لكلمة أحبك أن تنهي مآساة قد يكون عاشها لسنوات ، لم ينتهي عند ذلك بل قرر كاظم أن يغير تاريخ ميلاده ليكون بدء حياته علي يد حبيبته حينما قال " تاريخ ميلادي أنا غيرته وعلي يديكي يكون بدء حياتي هذه قصائد كيف أصوغها إن لم تكوني أنتي في كلماتي كم كنت أكفر بالهوي وعذابه حتي رأيتك وألتقيت بذاتي " ، ماأجمل الحب في شهر الحب علي يد القيصر كاظم الساهر.












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