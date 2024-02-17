فى شهر الحب.. القيصر يهدى محبيه أغانى رومانسية ودرامية بألبومه الجديد

(MENAFN
- Youm7) من منا لم ينتظر بلهفة أغاني القيصر ، فلأغانيه مذاق خاص تأخذك وتسافر بك بعيداً لتجد نفسك محلقاً بالسماء وكأنك فى عالم آخر، وأبى القيصر أن يمر شهر الحب دون أن يمتع محبيه بكلماته وألحانه الجميلة، فطرح 12 أغنيه فى ألبومه الجديد يصعب عليك أن تختار الأفضل منها، فالحقيقة أن جميعها روائع.
ولعل جوهرة الألبوم قد تكمن فى كلمات أغنية "ياوفية" .. الله يعلم ياوفية كم ضاقت الدنيا عليّ لما أضعتك من يديّ " .. فأي وجع هذا الذي عبر به كاظم الساهر في تلك الأغنية ، وجع الرجال الذين أضاعوا أحبّتهم من ايديهم وظلوا يبكوهم باقي العمر ، وأكد علي ذلك عندما قال " من قال لا يبكي الرجال " وأخذ يرددها عدة مرات ليؤكد علي بكاء الرجل عند فقد لمحبوبته.
كما قدم كاظم بألبومه أغنية تعد جديدة عليه ليست في لحنها بل بكلماتها ، فكاظم المحب أو المجروح أختار شكلاً جديداً في تلك الأغنية وهي " ياقلب " فقد وصف قلبه بمدمن الهوي الذي يعشق كل يوم امرأة ، حيث قال " ياقلب أني مرهق في كأس ماء أغرق .. وأنت مدمن الهوي في كل يوم تعشق " ، ولكنه في الأغنية لم يرضي عن حاله وكأن ضميره يأنبه وهو يقول " ضعنا وضيعنا الهوي والكل في الهوي سوا " فماأجمل التعبير !
وشهر الحب لا يخلو من أغاني الحب القوية التي يقدمها كاظم الذي قال في " معكي " كيف يمكنني أن أربح المعركة وأنا رجل واحد وأنتي قبيلة من النساء " ، وقال أيضاً " كل شيء معكي يكون احتلال أو لا يكون وكل يوم معكي يكون انقلاب أو لا يكون " فهذه لغة الحب عند كاظم كما عرفناها وأحبناها ، فأحببنا الحب من أجل كلماته وكم من نساء تمنت لو أن تلك الكلمات تكون لها .
" قولي أحبك تنتهي مأساتى" فقد أختصر كاظم معاني كثيرة من الحب في تلك الجملة التي قالها في أغنيته " تاريخ ميلادي " فكيف لكلمة أحبك أن تنهي مآساة قد يكون عاشها لسنوات ، لم ينتهي عند ذلك بل قرر كاظم أن يغير تاريخ ميلاده ليكون بدء حياته علي يد حبيبته حينما قال " تاريخ ميلادي أنا غيرته وعلي يديكي يكون بدء حياتي هذه قصائد كيف أصوغها إن لم تكوني أنتي في كلماتي كم كنت أكفر بالهوي وعذابه حتي رأيتك وألتقيت بذاتي " ، ماأجمل الحب في شهر الحب علي يد القيصر كاظم الساهر.
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