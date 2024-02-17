طريقة عمل المسقعة بالصنوبر.. أكلة تدفي وتشبع

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- Youm7) تعتبر المسقعة من الأطباق المحببة لدى الكثيرين، فهي سهلة التحضير لذيذة المذاق ويمكن تقديمها بطرق مختلفة تمنحنا في كل مرة مذاقًا مميزًا،
لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل المسقعة بالصنوبرعلى طريقة الشيف فاطمة عبد المنعم بمكونات سهلة وطريقة غير تقليدية.
المسقعة بالصنوبر
طريقة عمل المسقعة بالصنوبر :المكونات:
3 ثمرات من الباذنجان
2 كوب من عصير الطماطم
3 فصوص ثوم مفروم
ملح وتوابل
فلفل حار اختياري
زيت للقلي
ملعقة كبيرة زبدة
صنوبر محمر
طريقه التحضير:
نقطع الباذنجان وننقعه في ماء وملح لمده 15 دقيقة ثم نقليه في زيت ساخن
حضري وعاء آخر وضيفي ملعقة من الزبدة والثوم المفروم وضيفي عصير الطماطم
ضيفي الملح والتوابل والفلفل والباذنجان واتركيه لمدة 10 دقائق حتي ينضج
يقدم في طبق تقديم مع رشه من البقدونس والصنوبر
المسقعة
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