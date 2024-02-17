تسريحات شعر للعروس مثالية للفستان الأوف شولدر.. بسيطة ورومانسية

MENAFN - Youm7) اختيار تسريحة شعر مناسبة ليوم الزفاف يعتبر أمرًا مهمًا جدًا، فهي تلعب دورًا حاسمًا في إكمال إطلالة العروس. ومن المهم أن تتناسب تسريحة الشعر مع فستان الزفاف، حيث يمكن أن تبرز جمال التفاصيل وتعزز الأناقة العامة للمظهر. بالاختيار الصحيح لتسريحة الشعر، يمكن للعروس أن تعبر عن شخصيتها وأسلوبها الفريد.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز التسريحات التي تتناسب مع شكل فستان الزفا

بدون حمالات "أوف شولدر"، وفقًا لما جاء في موقع

Brides والتي تستمر لفترات طويلة خلال ساعات الزفاف مع مراعاة ظروف الطقس.

تسريحات شعر لللزفاف





تسريحات شعر تتناسب مع فستان زفاف بدون حمالات: تسريحة شعر مموجة و عادية وناعمة :



تسريحة الشعر الناعمة البسيطة تعتبر اختيارا جيدا مع فستان الزفاف بدون حمالات، وهي تضفي الكثير من الرومانسية والنعومة على إطلالة العروس.



تسريحات شعر مموجة طبيعية وناعمةتسريحة الشعر "عقدة ملفوفة ":

سوف تحافظ العقدة الملفوفة على شعرك بعيدًا عن وجهك أثناء الاحتفال، وإذا كنت ترتدين فستان زفاف بدون حمالات، فسوف يُظهر أيضًا خط العنق والخط الطويل لرقبتك، وتعتبر من أفضل التسريحات التي تحافظ على جمالك، وتعطي لمسة رومانسية.

تسريحات الشعر عقدة معقدة كعكة منخفضة:

على الرغم من أن تسريحة شعرك يجب أن تعتمد جزئيًا على خط عنق فستان الزفاف، إلا أنك تحتاجين أيضًا إلى مراعاة الطقس، في حالة حدوث أي مشكلات أو تغيرات في درجات الحرارة يفضل أن تكون الكعكة المنخفضة هي اختيارك الأساسي على فستان بدون حمالات ولكن بصدرية مطرزة.





تسريحات شعر كعكة منخفضة تجعيد الشعر الخلفي:



تسريحة الشعر الخلفي المجعد من أفضل التسريحات التي تجمع بين مظهر الشعر المنسدل والأجواء الأنيقة للكعكة ذات الظهر الأملس، وتعبر مثالية لفستان بدون حمالات.

تسريحات شعر تجعيد الشعر الخلفي نصف لأعلى ونصف لأسفل مع الأمواج:

تصفيفة الشعر النصف لأعلى والنصف للأسفل هي المفضلة لدى العرائس، وذلك لسبب وجيه فهي تتناسب مع معظم قصات فساتين الزفاف بما في ذلك الفستان بدون حمالات.

تسريحات شعر نصف لأعلى ونصف لأسفل مع الأمواج





كعكة الظهر المملوءةتسريحات شعر كعكة قفص العصافير



