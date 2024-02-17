سيدة إيطالية تزيف 17 حالة حمل لجمع إعانات الأمومة والحصول على إجازة

MENAFN - Youm7) تواجه امرأة إيطالية اتهامات بتزوير ما لا يقل عن 17 حالة حمل - 12 عملية إجهاض طبيعى و5 ولادات كاذبة - على مدار الـ24 عامًا الماضية، للحصول على 110 آلاف يورو، ما يعادل 120 ألف دولار، من إعانات الأمومة، وشهدت باربرا إيويل، البالغة من العمر 50 عامًا، عددًا غير معتاد من حالات الحمل على مدار الـ24 عامًا الماضية، ما أدى إلى إجازة أمومة لسنوات وثروة صغيرة من المزايا التى تدفعها الدولة.

ووفقا للوثائق التى قدمتها المرأة، فقد مرت بـ 17 حالة حمل، 12 منها لم تتمكن من الاستمرار حتى النهاية، ويُزعم أن الخمس الأخرى أدت إلى ولادة أطفال أصحاء يُدعى بينيديتا، وأنجليكا، وأبرامو، وليتيزيا، وإسماعيل، ولكن لا يوجد سجل لتسجيلهم على الإطلاق، ولم يشاهدهم أحد على الإطلاق، وفقا لموقع oddity central.

كذلك يُزعم أن باربرا أنجبت طفلها الأصغر فى ديسمبر من العام الماضى، لكن السلطات تدعى الآن أنها كانت تحت المراقبة طوال فترة حملها المتأخرة ولديها دليل على أنها لم تكن حاملاً على الإطلاق، كما يتهمونها أيضًا بتزييف جميع حالات الحمل المعلن عنها البالغ عددها 17 حالة للحصول على مزايا تزيد عن 110 آلاف يورو والحصول على إجازة من العمل.

حمل

تصدرت قضية باربرا إيويل عناوين الأخبار الوطنية فى إيطاليا مؤخرًا، وذلك لسبب وجيه، إن قصتها لا تصدق لدرجة أن معظم صانعى الأفلام قد يعتبرونها مبالغ فيها، ويزعم ممثلو الادعاء أن عمليات الاحتيال المتقنة التى قامت بها على مدى العقدين الماضيين شملت شهادات ميلاد مسروقة من عيادة روما وغيرها من الوثائق المزورة وتوقيعات الأطباء، والوسائد لمحاكاة بطن الطفل، والتدرب على المشى لتبدو وكأنها حامل.

للإعلان عن جميع حالات حملها، سجلت باربرا إيويل الشهادات الطبية المسروقة بتوقيعات مزورة وتمكنت من الحصول على حوالى 120 ألف دولار من استحقاقات الأمومة بالإضافة إلى سنوات إجازة أمومة من مختلف أصحاب العمل.

بشكل لا يصدق، لم يشك أحد فى أى شيء بالنظر إلى أنها كانت تفعل ذلك منذ عام 2000، لكن حظها انتهى العام الماضى عندما بدأت شرطة العمل فى مراقبة حملها الأخير، وتتبعتها وجمعت أدلة على أنها لم تكن حاملاً بالفعل، وأدى هذا إلى بدء التحقيق فى حالات حملها السابقة.

واعترف دافيد بيزيناتو، شريك باربرا البالغ من العمر 55 عاماً، أثناء الاستجواب قائلاً: "كنت أعرف جيداً أن شريكتى لم تكن حاملاً"، مدعياً أنه كان على علم باحتيالها منذ عام 2012، عندما بدأت علاقتهما، إنه متهم كشريك ولكن يبدو أنه على استعداد للشهادة ضدها مقابل عقوبة مخففة.

أما إيويل، فرغم الأدلة الدامغة ضدها كعدم وجود أطفالها الخمسة، والأوراق المزورة، وشهادة الشريك، والمراقبة، وما إلى ذلك فإنها تظل متحدية، ولتجنب الاضطرار إلى المثول أمام المحققين للاستجواب، قدمت المرأة البالغة من العمر 50 عاما شهادتين طبيتين حقيقيتين هذه المرة تشهدان على حالتها الطبية السيئة، ومع ذلك، فهى تواجه عقوبة السجن بتهمة الاحتيال المالى والاحتيال فى الهوية، من بين تهم أخرى.