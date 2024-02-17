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غرفة صناعة الحبوب: افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات يساهم فى توفير السلع

2/17/2024 4:27:29 AM
(MENAFN- Youm7) أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن اتخاذ الحكومة خطوات استباقية
لتبكير موعد افتتاح
العديد من معارض "أهلا رمضان "بالمحافظات المختلفة
لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مختلفة قبل قدوم شهر رمضان ، سيساهم
بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة بعد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من زيادة الحد الأدنى للأجور 50% ليصبح 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 15% كذلك زيادة الدعم للأسر
المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة رواتب العاملين بالدولة، مما يؤكد بأن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات
القيادة السياسية.



وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن وزارة التموين بالتنسيق مع المحافظين بالعديد من المحافظات بدأت فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" وإتاحة توفير منتجات السلع الغذائية، كما أن افتتاح المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 25 فبراير
الى 11 مارس 2024 سيساهم أيضا بشكل كبير في توفير كل السلع الغذائية بتخفيضات
تتراوح من 15 الى 30% في ظل وجود مخزون لدى وزارة التموين من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، حيث سيضم المعرض كبار منتجي السلع الغذائية والرمضانية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والشركات التابعة لها، إلى جانب مشاركة جهاز
مشروعات
الخدمة الوطنية، ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية مما يخفف العبء
على المواطنين.



وأوضح عبد الغفار السلامونى، أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، أسهمت في نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين 5 و6 أشهر رغم أزمة التضخم العالمية التي تشهدها غالبية دول العالم
وأحداث الدول
المجاورة
والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية
مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ومع ذلك نجحت الدولة المصرية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير وتأمين مخزون من السلع الغذائية.












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