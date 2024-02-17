مركز تحديث الصناعة ينظم معرض فرص بلدنا المتخصص فى خطوط الإنتاج

MENAFN - Youm7) أعلن مركز تحديث الصناع تنظيم معرض "فرص بلدنا" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة ما بين 22 و24 فبراير 2024 بقاعة نفرتيتي من الساعة 10 صباحًا وحتى السادسة مساءً خلال فترة انعقاد المعرض.

وبحسب بيان مركز تحديث الصناعة، فإن المعرض يأتي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي هو أحد البرامج التي يعمل مركز تحديث الصناعة عليها بقوة لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ضمن رؤية القيادة السياسية المصرية للاهتمام بهذا الملف الهام.

ويعد معرض " فرص بلدنا" المعرض السلبي الأول والمتخصص في قطع غيار كل من، الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، حيث ينقسم العارضين إلى قسمين رئيسيين هما الشركات العارضة "سلبيا"

التي لديها قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي لها حيث ستعرضها سعياً لتوفير بديل محلي لها، وتشمل كل الشركات الصناعية والهيئات الحكومية؛ أما القسم الثاني فهو الشركات العارضة "إيجابيا" وهي الشركات التي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها، حيث تشمل الشركات المتخصصة في تصنيع قطع الغيار، وتوفير الحلول المتكاملة من تصميم صناعي وتحليل للسبائك المصنوع منها قطع الغيار والهندسة العكسية وتصنيع قطع الغيار المطلوبة.

كما يعتبر هذا المعرض استكمالاً لجهود مركز تحديث الصناعة في دعم الشركات في مختلف القطاعات الصناعية حيث سبق للمركز تنظيم معرض "بلدنا" للترويج لمنتجات 248 منشأة صناعية.



