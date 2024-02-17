عقود الأمل السبعة سيرة تروى حكايات القرية والوطن فى 70 عاما

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن دار الزيات بالقاهرة كتاب "عقود الأمل السبعة.. أيام من حياة ميما"، للكاتبة كريمة عبد الجبار.

يتناول الكتاب عبر مقالات مكثفة سيرة ذاتية تمتد لأكثر من 70 عامًا متعرضة للتاريخ المصرى وأهم أحداثه وكيف تابع وتفاعل معها أهل القرية المصرية، مثل الاحتلال البريطانى ومقاومته، ثورة 1952، تأميم قناة السويس، النكسة العربية واحتلال فلسطين، بناء السد العالي، غموض اختفاء عبد الحكيم عامر، وفاة عبد الناصر، حرب أكتوبر المجيدة، آثار سياسات الانفتاح على القرية، اغتيال السادات، الهجرة غير الشرعية للشباب في الريف، حادثة العبارة السلام، يوميات الثورة المصرية، كل ذلك فى قالب يتناغم بين الأدب والفكاهة والتراجيديا التاريخية.

قدمت الكاتبة مظاهر أسرية وقروية توثق لتاريخ الاجتماع المصرى فى القرية خاصة فيما يتعلق بمواسم الخير مثل رمضان والأعياد وشم النسيم، وأثر تطور الإعلام من الاستماع الجماعى للراديو إلى فردية مواقع التواصل الاجتماعى.

بدأ الكتاب بعبارة جورج برنارد شو: "الأمل هو ما يجعل الحياة تستحق أن تُعاش" لتكون هذه العبارة محورًا للسيرة الذاتية وقصة الوطن، وهو ما أكدته الكاتبة في قولها: قطار الزمن عبرني رغم طول الطريق وكثرة المحطات وطقطقة القضبان التي تصيب بالصداع وسرعة الزمن التي لا يوقفها شيء، عبرني الزمن سريعًا، حاملًا معه حياتي بكل ما بها من آمال وآلام وأحلام وطموحات، وآه من طموحاتها هذه، مشكلتي الأزلية الأبدية، وأعتقد أنها مشكلة كل إنسان، فمنذ أن يُولد أحدنا وآماله تتحرك أمامه ولا يكاد يتوقف المتحرك ولا سبب حركته إليها، وطمعه يدفعه بشدة إلى بلوغها، وعندما يتوقف ليلتقطها يكون التعب قد أخذ منه ما أخذ، ويكون الملل قد أمسك المتعة من كتفها وسلسلها بقيد الحبس وكأنها هاربة من حكم آن وجوب تنفيذه؛ حيث لم يعد الزمن زمنك.

وتضيف: اليوم أنظر إلى نفسى فأجدها لاهثة منقطعة الأنفاس، مُحملة بثقل سنوات العمر، تغيرت فيها المُسميات وتبدلت المواقف وتحولت النفوس، لكن سبحان الله! لا يزال الكون كما هو فى عطائه الفياض وكرمه الموصول بكرم الإله، نفس الرائحة والملمس والعبق، نفسها رعشة برودة الصباح، ذاتها رائحة الورود، وهو ذاته جمال قطرات الندى وهو يتساقط من الأشجار، ما تغير فقط بالكون هم البشر.