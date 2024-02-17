أسلحة وألعاب الملك الذهبى توت عنخ آمون.. شاهدها واعرف قصتها

(MENAFN
- Youm7) فى مثل هذه الأيام عام 1923 دخل عالم الآثار الإنجليزى هوارد كارتر إلى غرفة الدفن المغلقة للحاكم المصرى القديم الملك توت عنخ آمون ،
وبداخل مقبرة الملك توت عنخ آمون يوجد العديد من مقتنياته التى منها أسلحة وألعاب طفولية أيضا.
أسلحة الملك توت عنخ آمون من بينها القوس، والسهم، والبلطة، والخنجر، بالإضافة إلى عدد من الصور التى تظهر الأسلحة الحربية النادرة للملك توت عنخ آمون كالعجلة الحربية والذي يعد أقدم سلاح مدرع عرفته البشرية، وخنجر نادر جدًا والذي لا يوجد له مثيل، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة الأخرى المتنوعة.
كان الملك توت عنخ آمون يمتلك الكثير من الألعاب فى طفولته فكان له لعبة على شكل أسد، والتى تعبر عن القوة، وشكل اللعبة فى الوقت الحالى تشبه لعبة الفرعون الصغير، كما أن هناك لعبة على شكل النحلة مطعمة بالعاج، وهى نفس لعبة النحلة التى يلعبها الأطفال فى مصر حتى ةقتنا هذا، وتشمل الألعاب أيضًا لعبة بطة مفتوحة من أعلى، حيث كانوا يضعوا له الطعام فى هذا الجزء، بالإضافة للعبة العصفورة التى تعبر عن رمز السلام.
ومن ألعاب توت عنخ آمون أيضًا ما تمثل الحياة بالنسبة للملك الذهبى مثل لعبة البطة، وهذه اللعبة أشهر الألعاب التى كان يلعب بها الملك، كما كان يلعب بالقرد المصنوع من العاج، والتي لا يزال الأطفال يلعبون بها فى الوقت الحالى، وتم العثور داخل مقبرة الفرعون الذهبى على لعبة مصنوعة من العاج، وكان يأخذها معه خلال رحلاته.
لعب توت عنخ آمون
MENAFN17022024000132011024ID1107863702
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.