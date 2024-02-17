Saturday, 17 February 2024 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسلحة وألعاب الملك الذهبى توت عنخ آمون.. شاهدها واعرف قصتها

2/17/2024 4:27:27 AM
(MENAFN- Youm7) فى مثل هذه الأيام عام 1923 دخل عالم الآثار الإنجليزى هوارد كارتر إلى غرفة الدفن المغلقة للحاكم المصرى القديم الملك توت عنخ آمون ،
وبداخل مقبرة الملك توت عنخ آمون يوجد العديد من مقتنياته التى منها أسلحة وألعاب طفولية أيضا.

أسلحة الملك توت عنخ آمون من بينها القوس، والسهم، والبلطة، والخنجر، بالإضافة إلى عدد من الصور التى تظهر الأسلحة الحربية النادرة للملك توت عنخ آمون كالعجلة الحربية والذي يعد أقدم سلاح مدرع عرفته البشرية، وخنجر نادر جدًا والذي لا يوجد له مثيل، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة الأخرى المتنوعة.

كان الملك توت عنخ آمون يمتلك الكثير من الألعاب فى طفولته فكان له لعبة على شكل أسد، والتى تعبر عن القوة، وشكل اللعبة فى الوقت الحالى تشبه لعبة الفرعون الصغير، كما أن هناك لعبة على شكل النحلة مطعمة بالعاج، وهى نفس لعبة النحلة التى يلعبها الأطفال فى مصر حتى ةقتنا هذا، وتشمل الألعاب أيضًا لعبة بطة مفتوحة من أعلى، حيث كانوا يضعوا له الطعام فى هذا الجزء، بالإضافة للعبة العصفورة التى تعبر عن رمز السلام.

ومن ألعاب توت عنخ آمون أيضًا ما تمثل الحياة بالنسبة للملك الذهبى مثل لعبة البطة، وهذه اللعبة أشهر الألعاب التى كان يلعب بها الملك، كما كان يلعب بالقرد المصنوع من العاج، والتي لا يزال الأطفال يلعبون بها فى الوقت الحالى، وتم العثور داخل مقبرة الفرعون الذهبى على لعبة مصنوعة من العاج، وكان يأخذها معه خلال رحلاته.


لعب توت عنخ آمون








MENAFN17022024000132011024ID1107863702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث