أسلحة وألعاب الملك الذهبى توت عنخ آمون.. شاهدها واعرف قصتها

MENAFN - Youm7) فى مثل هذه الأيام عام 1923 دخل عالم الآثار الإنجليزى هوارد كارتر إلى غرفة الدفن المغلقة للحاكم المصرى القديم الملك توت عنخ آمون ،وبداخل مقبرة الملك توت عنخ آمون يوجد العديد من مقتنياته التى منها أسلحة وألعاب طفولية أيضا.

أسلحة الملك توت عنخ آمون من بينها القوس، والسهم، والبلطة، والخنجر، بالإضافة إلى عدد من الصور التى تظهر الأسلحة الحربية النادرة للملك توت عنخ آمون كالعجلة الحربية والذي يعد أقدم سلاح مدرع عرفته البشرية، وخنجر نادر جدًا والذي لا يوجد له مثيل، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة الأخرى المتنوعة.



كان الملك توت عنخ آمون يمتلك الكثير من الألعاب فى طفولته فكان له لعبة على شكل أسد، والتى تعبر عن القوة، وشكل اللعبة فى الوقت الحالى تشبه لعبة الفرعون الصغير، كما أن هناك لعبة على شكل النحلة مطعمة بالعاج، وهى نفس لعبة النحلة التى يلعبها الأطفال فى مصر حتى ةقتنا هذا، وتشمل الألعاب أيضًا لعبة بطة مفتوحة من أعلى، حيث كانوا يضعوا له الطعام فى هذا الجزء، بالإضافة للعبة العصفورة التى تعبر عن رمز السلام.

ومن ألعاب توت عنخ آمون أيضًا ما تمثل الحياة بالنسبة للملك الذهبى مثل لعبة البطة، وهذه اللعبة أشهر الألعاب التى كان يلعب بها الملك، كما كان يلعب بالقرد المصنوع من العاج، والتي لا يزال الأطفال يلعبون بها فى الوقت الحالى، وتم العثور داخل مقبرة الفرعون الذهبى على لعبة مصنوعة من العاج، وكان يأخذها معه خلال رحلاته.

لعب توت عنخ آمون



