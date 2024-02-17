ماذا يقرأ الغرب؟.. روايات تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة

(MENAFN
- Youm7) أعلنت
صحيفة نيويورك تايمزالأمريكية عن قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.
رواية النساء
جاءت في المرتبة الأولى، من قائمة نيويورك تايمز رواية "النساء"، بواسطة كريستين هانا، فى عام 1965، تتبع طالبة تمريض شقيقها للخدمة خلال حرب فيتنام.
رواية المعلم
جاءت في المرتبة الثانية رواية "المعلم" بواسطة فريدا مكفادين، وتدور حول مدرس الرياضيات في مدرسةCaseham High ، الذى يشتبه في فضيحة تتعلق بمعلم وطالب.
رواية بيت اللهب والظل
جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز رواية بيت اللهب والظل، بواسطة سارة ماس، فهو الكتاب الثالث في سلسلة هلال المدينة، والتى تدور حول "برايس" بطل الرواية وعودته إلى المنزل و"هانت" المحاصر فى الزنزانات.
رواية زوجة
جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية زوجة بواسطة على هازلوود، وتنشأ مشكلات الثقة عندما يتم التحالف بين مصاص دماء يُدعى Misery Lark وشخص يُدعى Lowe Moreland.
رواية "الجناح الرابع"
جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع"، تأليف ريبيكا ياروس، وهى رواية خيالية تدور حول فيوليت سورينجيل التى تسعى لأن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
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