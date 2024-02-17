ماذا يقرأ الغرب؟.. روايات تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة

MENAFN - Youm7) أعلنتصحيفة نيويورك تايمزالأمريكية عن قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.





رواية النساء

جاءت في المرتبة الأولى، من قائمة نيويورك تايمز رواية "النساء"، بواسطة كريستين هانا، فى عام 1965، تتبع طالبة تمريض شقيقها للخدمة خلال حرب فيتنام.

رواية المعلم

جاءت في المرتبة الثانية رواية "المعلم" بواسطة فريدا مكفادين، وتدور حول مدرس الرياضيات في مدرسةCaseham High ، الذى يشتبه في فضيحة تتعلق بمعلم وطالب.





رواية بيت اللهب والظل

جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز رواية بيت اللهب والظل، بواسطة سارة ماس، فهو الكتاب الثالث في سلسلة هلال المدينة، والتى تدور حول "برايس" بطل الرواية وعودته إلى المنزل و"هانت" المحاصر فى الزنزانات.





رواية زوجة

جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز رواية زوجة بواسطة على هازلوود، وتنشأ مشكلات الثقة عندما يتم التحالف بين مصاص دماء يُدعى Misery Lark وشخص يُدعى Lowe Moreland.





رواية "الجناح الرابع"

جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة، من قائمة نيويورك تايمز، رواية "الجناح الرابع"، تأليف ريبيكا ياروس، وهى رواية خيالية تدور حول فيوليت سورينجيل التى تسعى لأن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.