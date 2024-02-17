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محطات مهمة فى رحلة الأستاذ محمد حسنين هيكل من تجارة القطن لعالم الصحافة

2/17/2024 4:27:26 AM
(MENAFN- Youm7) كتب فى عهد فاروق واعتزل فى عهد مبارك، وكان شاهدًا على الأحداث العالمية المهمة، وصناعة القرار فى مصر والعالم.. فى ذكرى وفاة محمد حسنين هيكل ، نستعرض جزءًا من تجربته حيث ولد فى 23 من سبتمبر عام 1923، فى قرية باسوس، التابعة لمحافظة القليوبية، وعمِل مع والده فى زراعة وتجارة القطن، حيث اتخذ شقيقه فوزي مسار العلم، فعلَّق والده آماله عليه فى إكمال مسيرته ورعاية تجارته، ولكن بعد إنهائه الدراسة فى مدرسة التجارة المتوسطة، كان له رأى آخر، حيث قرر تعليم نفسه بنفسه.



وخلال فترة دراسته بالجامعة الأمريكية، تلقى محاضرة عن الخبر الصحفي، ألقاها سكوت واطسن أحد محرري الإجيبشيان جازيت، والتي كانت تعد من أهم الصحف فى زمن الاحتلال الإنجليزي، وبعد انتهاء المحاضرة أخبرهم بفتح باب التدريب فى الجريدة التي يعمل بها؛ لتكون تلك الخطوة نقطة تحول فى حياة الأستاذ.



في عام 1942، التحق بقسم الحوادث في الإيجيبشيان جازيت، وتم ترشيحه فيما بعد لتغطية أحداث الحرب العالمية الثانية، انتقل بعد ذلك إلى مجلة روزاليوسف، ثم آخر ساعة، وعمِل مع الأستاذ محمد التابعي، الذي أحبه واتخذه مثلاً أعلى، ومع انضمام مجلة آخر ساعة لجريدة أخبار اليوم، انضم هيكل إلى أفرادها، وكانت خطوة جديدة في مشواره المهني، حيث انضم إلى فريق عمل أخبار اليوم كمراسل متجول، وكان قريبًا من مصطفى وعلي أمين، وبسبب نبوغه وقدرته الفريدة على دراسة وتحليل الموقف، كان يتناقش معهما في معظم الأحداث السياسية.



وفي حرب 1948، لم يستطع متابعة الأحداث عن بُعد، خاصة مع تضارب الأخبار بين الإذاعة ووكالات الأنباء، فقرر السفر إلى فلسطين بصفته مراسلا متجوِّلا؛ ليتمكن من نقل الصورة الحقيقية، وهناك التقى اليوزباشي جمال عبد الناصر، الذي كان يواجه هجمات العدو في الفالوجة بكل شجاعة.



ومع ثورة 1952، اقترب كثيرًا من الضباط الأحرار، وكان شاهدًا على كواليسها، واقترب كثيرًا من الرئيس جمال عبد الناصر، وكانت علاقة استثنائية فريدة من نوعها، كان أساسها: كتمان هيكل لما يستمع إليه من عبد الناصر، وعدم إنصات عبد الناصر لمَن يفكر في الإيقاع بينهما.. كان عبد الناصر يثق برأيه، ويراه كفئًا وأهلاً للثقة؛ مِمّا دفعه لعرض وزارة الإرشاد عليه أكثر من مرة، ولعلمه بارتباط هيكل بالعمل الصحفي، وبجريدة الأهرام تحديدًا، أصدر مرسومًا استثنائيًا، ينص على تعيينه وزيرًا للإرشاد، مع احتفاظه بمنصب رئيس تحرير الأهرام، وذلك تقديرًا منه لقبول الوزارة في ظِلّ الظروف التي تمُرُّ بها البلاد.

انضم هيكل لجريدة الأهرام عام 195٧، بعد أن اعتذر عن العمل بها من قبل، لكنه قبِل العمل فيما بعد؛ لتتحول الأهرام على يديه، واحدة من أهم الصحف في العالم.. كما أسس عدة مراكز متخصصة تابعة للأهرام، كمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مركز الدراسات الصحفية، مركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.



وبعد حرب أكتوبر، اختلف مع الرئيس السادات، حول الموقف السياسي بين مصر وأميركا؛ ليصدر قرارًا بإبعاده عن الأهرام، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، لكنه رفض رفضًا قاطعًا، وقال: "الرئيس يملك عزلي عن منصبي، أما أين أذهب.. فهذا قراري وحدي".. وفي عام 1981، أصدر السادات قرارًا باعتقال بعض الشخصيات البارزة في مصر، على المستويين السياسي والديني، من بينهم هيكل.. ليستمر اعتقالهم حتى بعد اغتيال الرئيس على يد الجماعات الإسلامية.



ألف هيكل العديد من الكتب التي ترجمت إلى ما يقرب من 30 لغة، من بينها: "الطريق إلى رمضان، حرب الثلاثين عامًا، خريف الغضب".



أما عن حياته العائلية، فقد تزوج بالسيدة هدايت تيمور، وأنجب منها 3 أبناء هم: علي، وأحمد، وحسن وفي 17 من فبراير عام 2016، رحل الأستاذ عن عالمنا بعد معاناته مع المرض، وعمره 91 عامًا.














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