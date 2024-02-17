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مايكروسوفت تعلن عن 4 ألعاب Xbox حصرية لأجهزة PS5 وnintendo Switch وactivision Blizzard

2/17/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) سيتم إطلاق 4 ألعاب من مايكروسوفت على أجهزة PlayStation 5 من سوني و Nintendo Switch، حسبما أكدت الشركة في وقت متأخر من يوم الخميس بعد أسابيع من التكهنات حول إطلاق عناوينها الحصرية على منصات منافسة.



و جاء هذا الإعلان في برنامج Xbox Podcast الرسمي من الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت Gaming Phil Spencer، الذي سلط أيضًا مزيدًا من الضوء على الأسباب الكامنة وراء قرار أعمال Xbox وأكد أن الجيل التالي من وحدات تحكم Xbox قيد التطوير.

ولم تكشف مايكروسوفت بعد عن الألعاب الأربعة الحصرية لأجهزة Xbox القادمة إلى PS5 وNintendo Switch، لكن The Verge ذكر أن الألعاب المذكورة ستكون Hi-Fi Rush وPentiment وSea of Thieves وGrounded.



وتناول سبنسر الشائعات حول عناوين الطرف الأول من مايكروسوفت ومستقبل حصرية Xbox بشكل مباشر، مؤكدًا أنه على عكس التقارير، فإن إصدارات Triple-A Bethesda مثل Starfield وIndiana Jones وGreat Circle القادمة ستظل حصرية لأجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي.



وبينما امتنع Spencer عن تسمية عناوين Xbox الأربعة الحصرية المقرر إطلاقها على PS5 وNintendo Switch، ادعى تقرير من The Verge، نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط مايكروسوفت، أن هذه الألعاب ستكون Hi-Fi Rush وPentiment وSea of the Thieves وGrounded



وتم الإبلاغ سابقًا عن أن الثلاثة الأولى من هذه الألعاب ستأتي إلى منصات Sony و Nintendo أيضًا، لكن لا توجد تواريخ إصدار محددة أو نوافذ إطلاق لهذه الألعاب، لكن سبنسر قال إن مطوريها لديهم خطط للإعلانات "ليست بعيدة جدًا".



ومع ذلك، أوضح رئيس Xbox عملية اختيار الألعاب الأربع المؤكدة حتى الآن للانتقال إلى منصات متعددة. نظرت الشركة في الألعاب التي تم إصدارها منذ أكثر من عام والتي كانت موجودة على أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي لفترة من الوقت.



وقال سبنسر إن اثنتين من الألعاب المختارة عبارة عن ألعاب موجهة من المجتمع، في حين أن اللعبتين الأخريين عبارة عن ألعاب أصغر حجمًا ولم يتم تصميمها لتكون حصرية للمنصة، "نظرًا لأنهم أدركوا إمكاناتهم على أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي، فإننا نرى فرصة للاستفادة من المنصات الأخرى كمكان لجذب المزيد من القيمة التجارية من تلك الألعاب، مما يسمح لنا ربما بالاستثمار في التكرارات المستقبلية لتلك الألعاب، أو تكملة لها".












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