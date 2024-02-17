جهاز PS5 لن يحصل على أى تكملة كبيرة للطرف الأول لمدة عام على الأقل

(MENAFN
- Youm7) قالت الشركة المصنعة لبلاى ستيشن، إنها لن تطلق أي ألعاب حصرية جديدة من PlayStation للطرف الأول حتى أوائل عام 2025 على الأقل، أي كان Ragnarok و Marvel's Spider-Man، وسيركز قسم PlayStation بدلاً من ذلك على مبيعات برامج الطرف الثالث.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيتم إطلاق لعبة Final Fantasy VII Rebirth القادمة من Square Enix كجهاز PS5 حصريًا في 29 فبراير.
ومن المقرر أن تصل النسخة الجديدة من Silent Hill 2 من Konami، وهي وحدة تحكم حصرية على PS5 سيتم إطلاقها أيضًا على الكمبيوتر الشخصي، في وقت لاحق من هذا العام.
تشمل أعمدة الدعم الأخرى القادمة من الطرف الثالث Stellar Blade وRise of the Ronin.
وفي الوقت نفسه، قد لا تصل لعبة Wolverine الحصرية للطرف الأول على المنصة حتى عام 2026.
أما بالنسبة لسبب انتهاء PlayStation مع مثل هذه الفجوة الطويلة بين ألعاب الطرف الأول الرئيسية، فسببها أنه تم إطلاق Marvel's Spider-Man 2 في أكتوبر 2023، تاركة فجوة مدتها 18 شهرًا تقريبًا أو أكثر.
ويتعلق الأمر بكيفية استخدام الأموال، والجدول الزمني للتنمية، وكيفية الوفاء بمسؤولية الفرد تجاه التنمية، وقامت الشركة بتعديل توقعاتها للسنة المالية لمبيعات PS5 من 25 مليون وحدة مباعة إلى 21 مليون، وتتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجي.
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