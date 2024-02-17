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جهاز PS5 لن يحصل على أى تكملة كبيرة للطرف الأول لمدة عام على الأقل

2/17/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) قالت الشركة المصنعة لبلاى ستيشن، إنها لن تطلق أي ألعاب حصرية جديدة من PlayStation للطرف الأول حتى أوائل عام 2025 على الأقل، أي كان Ragnarok و Marvel's Spider-Man، وسيركز قسم PlayStation بدلاً من ذلك على مبيعات برامج الطرف الثالث.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيتم إطلاق لعبة Final Fantasy VII Rebirth القادمة من Square Enix كجهاز PS5 حصريًا في 29 فبراير.


ومن المقرر أن تصل النسخة الجديدة من Silent Hill 2 من Konami، وهي وحدة تحكم حصرية على PS5 سيتم إطلاقها أيضًا على الكمبيوتر الشخصي، في وقت لاحق من هذا العام.




تشمل أعمدة الدعم الأخرى القادمة من الطرف الثالث Stellar Blade وRise of the Ronin.



وفي الوقت نفسه، قد لا تصل لعبة Wolverine الحصرية للطرف الأول على المنصة حتى عام 2026.



أما بالنسبة لسبب انتهاء PlayStation مع مثل هذه الفجوة الطويلة بين ألعاب الطرف الأول الرئيسية، فسببها أنه تم إطلاق Marvel's Spider-Man 2 في أكتوبر 2023، تاركة فجوة مدتها 18 شهرًا تقريبًا أو أكثر.



ويتعلق الأمر بكيفية استخدام الأموال، والجدول الزمني للتنمية، وكيفية الوفاء بمسؤولية الفرد تجاه التنمية، وقامت الشركة بتعديل توقعاتها للسنة المالية لمبيعات PS5 من 25 مليون وحدة مباعة إلى 21 مليون، وتتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجي.
















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