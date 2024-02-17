كان بيهرش.. تغريم هولندى 400 دولار أثناء القيادة بسبب خطأ الكاميرا الذكية

MENAFN - Youm7) تم تغريم رجل هولندى 380 يورو بعدما التقطته كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعى وهو يتحدث فى هاتفه أثناء القيادة، ولكنه كان يدعى أنه كان يخدش رأسه فقط، وأن النظام ارتكب خطأ، ففى نوفمبر من العام الماضى تلقى تيم هانسن غرامة بسبب التحدث فى هاتفه المحمول أثناء القيادة قبل شهر من ذلك، ما أصابة بصدمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه لم يتذكر استخدام هاتفه أثناء القيادة فى ذلك اليوم بالذات، لذا قرر التحقق من الصورة التى تدينه فى الوكالة المركزية للتحصيل القضائى.

للوهلة الأولى، يبدو أن تيم يتحدث بالفعل عبر هاتفه، لكن نظرة فاحصة تكشف أنه لا يحمل أى شيء فى يده، لقد كان ببساطة يخدش جانب رأسه وأخطأت الكاميرا فى وضع يده لأنها تحمل هاتفًا، والأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن الإنسان الذى فحص الصورة وأكد صحة الغرامة لم يكتشف "الإيجابية الكاذبة" أيضا، بحسب موقع

oddity central.

استخدم هانسن، الذى يعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أنشأ خوارزميات لتحرير الصور وتحليلها، تجربته الشخصية لشرح كيفية عمل نظام كاميرا الشرطة،

ولماذا يمكن أن يرتكب أخطاء، وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من اختبار

Monocam

بنفسه، فقد أوضح كيف تم تصميم النظام للعمل ولماذا يمكن أن ينتج عنه نتائج خاطئة.

شرح طريقة عمل الكاميرات

وكتب تيم: "إذا كان على النموذج أن يتنبأ بما إذا كان الأمر كذلك أم لا، فمن الممكن بالطبع أن يكون النموذج خاطئًا.. فى حالة تذكرتى، أشار النظام إلى أننى أحمل هاتفا، فى حين أن الأمر ليس كذلك.. ثم نتحدث عن إيجابية كاذبة.. النموذج المثالى يتنبأ فقط بالإيجابيات الحقيقية والسلبيات الحقيقية، ولكن التنبؤ الصحيح بنسبة 100% أمر نادر الحدوث".

وأوضح متخصص تكنولوجيا المعلومات أن أنظمة مثل

Monocam

يجب تدريبها على مجموعة كبيرة من الصور مقسمة إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات، مجموعة تدريب، ومجموعة التحقق من الصحة، ومجموعة الاختبار.

يتم استخدام المجموعة الأولى لتعليم الخوارزمية ما هى الكائنات الموجودة على الصور وما هى الخصائص مثل الألوان والخطوط وما إلى ذلك التى تنتمى إليها، والثانية، لتحسين عدد من المعلمات الفائقة للخوارزمية، والثالثة للاختبار مدى جودة عمل النظام فعليا.

صورة المخالفة

وقال تيم: "الخوارزمية التى استخدمناها، وتلك الخاصة بالشرطة، قد تشك فى وجود هاتف لأن مجموعة بيانات التدريب تحتوى على العديد من الأمثلة لأشخاص يتصلون بهاتف فى أيديهم بجوار آذانهم.. من المحتمل أن مجموعة بيانات التدريب تحتوى على عدد قليل أو لا تحتوى على صور لأشخاص يجلسون وأيديهم فارغة على آذانهم.. فى هذه الحالة، يصبح أقل أهمية بالنسبة للخوارزمية ما إذا كان الهاتف ممسوكا بالفعل فى اليد، لكنه يكفى إذا كانت اليد قريبة من الأذن، لتحسين ذلك، يجب إضافة المزيد من الصور عندما تكون اليد فارغة".

يدعى هانسن أنه بسبب المتغيرات العديدة التى يمكن أن تؤثر على قرار الخوارزمية، هناك حاجة إلى مرشح بشرى لتقليل عدد النتائج الإيجابية الخاطئة، فقط فى حالته، تم تأكيد الغرامة من قبل الإنسان بعد تحليل الصورة التى التقطتها الكاميرا، لذلك هذا ليس حلاً مضمونًا أيضا.

اعترض السائق الهولندى على الغرامة ويتوقع نتيجة إيجابية، لكن سيتعين عليه الآن الانتظار لمدة تصل إلى 26 أسبوعًا للحصول على حكم رسمي، وانتشرت حالته فى هولندا والدول المجاورة مثل بلجيكا، حيث تطالب بعض المؤسسات بتركيب كاميرات قادرة على كشف استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.