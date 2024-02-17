كان بيهرش.. تغريم هولندى 400 دولار أثناء القيادة بسبب خطأ الكاميرا الذكية

(MENAFN
- Youm7) تم تغريم رجل هولندى 380 يورو بعدما التقطته كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعى وهو يتحدث فى هاتفه أثناء القيادة، ولكنه كان يدعى أنه كان يخدش رأسه فقط، وأن النظام ارتكب خطأ، ففى نوفمبر من العام الماضى تلقى تيم هانسن غرامة بسبب التحدث فى هاتفه المحمول أثناء القيادة قبل شهر من ذلك، ما أصابة بصدمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه لم يتذكر استخدام هاتفه أثناء القيادة فى ذلك اليوم بالذات، لذا قرر التحقق من الصورة التى تدينه فى الوكالة المركزية للتحصيل القضائى.
للوهلة الأولى، يبدو أن تيم يتحدث بالفعل عبر هاتفه، لكن نظرة فاحصة تكشف أنه لا يحمل أى شيء فى يده، لقد كان ببساطة يخدش جانب رأسه وأخطأت الكاميرا فى وضع يده لأنها تحمل هاتفًا، والأمر الأكثر إثارة للحيرة هو أن الإنسان الذى فحص الصورة وأكد صحة الغرامة لم يكتشف "الإيجابية الكاذبة" أيضا، بحسب موقع
oddity central.
استخدم هانسن، الذى يعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أنشأ خوارزميات لتحرير الصور وتحليلها، تجربته الشخصية لشرح كيفية عمل نظام كاميرا الشرطة،
ولماذا يمكن أن يرتكب أخطاء، وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من اختبار
Monocam
بنفسه، فقد أوضح كيف تم تصميم النظام للعمل ولماذا يمكن أن ينتج عنه نتائج خاطئة.
شرح طريقة عمل الكاميرات
وكتب تيم: "إذا كان على النموذج أن يتنبأ بما إذا كان الأمر كذلك أم لا، فمن الممكن بالطبع أن يكون النموذج خاطئًا.. فى حالة تذكرتى، أشار النظام إلى أننى أحمل هاتفا، فى حين أن الأمر ليس كذلك.. ثم نتحدث عن إيجابية كاذبة.. النموذج المثالى يتنبأ فقط بالإيجابيات الحقيقية والسلبيات الحقيقية، ولكن التنبؤ الصحيح بنسبة 100% أمر نادر الحدوث".
وأوضح متخصص تكنولوجيا المعلومات أن أنظمة مثل
Monocam
يجب تدريبها على مجموعة كبيرة من الصور مقسمة إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات، مجموعة تدريب، ومجموعة التحقق من الصحة، ومجموعة الاختبار.
يتم استخدام المجموعة الأولى لتعليم الخوارزمية ما هى الكائنات الموجودة على الصور وما هى الخصائص مثل الألوان والخطوط وما إلى ذلك التى تنتمى إليها، والثانية، لتحسين عدد من المعلمات الفائقة للخوارزمية، والثالثة للاختبار مدى جودة عمل النظام فعليا.
صورة المخالفة
وقال تيم: "الخوارزمية التى استخدمناها، وتلك الخاصة بالشرطة، قد تشك فى وجود هاتف لأن مجموعة بيانات التدريب تحتوى على العديد من الأمثلة لأشخاص يتصلون بهاتف فى أيديهم بجوار آذانهم.. من المحتمل أن مجموعة بيانات التدريب تحتوى على عدد قليل أو لا تحتوى على صور لأشخاص يجلسون وأيديهم فارغة على آذانهم.. فى هذه الحالة، يصبح أقل أهمية بالنسبة للخوارزمية ما إذا كان الهاتف ممسوكا بالفعل فى اليد، لكنه يكفى إذا كانت اليد قريبة من الأذن، لتحسين ذلك، يجب إضافة المزيد من الصور عندما تكون اليد فارغة".
يدعى هانسن أنه بسبب المتغيرات العديدة التى يمكن أن تؤثر على قرار الخوارزمية، هناك حاجة إلى مرشح بشرى لتقليل عدد النتائج الإيجابية الخاطئة، فقط فى حالته، تم تأكيد الغرامة من قبل الإنسان بعد تحليل الصورة التى التقطتها الكاميرا، لذلك هذا ليس حلاً مضمونًا أيضا.
اعترض السائق الهولندى على الغرامة ويتوقع نتيجة إيجابية، لكن سيتعين عليه الآن الانتظار لمدة تصل إلى 26 أسبوعًا للحصول على حكم رسمي، وانتشرت حالته فى هولندا والدول المجاورة مثل بلجيكا، حيث تطالب بعض المؤسسات بتركيب كاميرات قادرة على كشف استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.
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