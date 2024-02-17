جوجل وفيس بوك وopenai يوقعون اتفاقية لمنع تدخل الذكاء الاصطناعي فى الانتخابات

(MENAFN
- Youm7) أعلنت مجموعة من 20 شركة تكنولوجيا أنها اتفقت على العمل معًا لمنع محتوى الذكاء الاصطناعي الخادع من التدخل فى الانتخابات بجميع أنحاء العالم هذا العام، حيث أدى النمو السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو في ثوانٍ استجابة للمطالبات، إلى زيادة المخاوف من إمكانية استخدام التكنولوجيا الجديدة للتأثير على الانتخابات الكبرى هذا العام، حيث أن أكثر من نصف سكان العالم ومن المقرر أن يتوجه السكان إلى صناديق الاقتراع.
ومن بين الموقعين على اتفاق التكنولوجيا، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر ميونيخ للأمن، الشركات التي تقوم ببناء نماذج ذكاء اصطناعي توليدية تستخدم لإنشاء المحتوى، بما في ذلك OpenAI وMicrosoft وAdobe، ومن بين الموقعين الآخرين منصات التواصل الاجتماعي التي ستواجه التحدي المتمثل في إبقاء المحتوى الضار خارج مواقعها، مثل Meta Platforms وTikTok وX، المعروف سابقًا باسم Twitter.
وتتضمن الاتفاقية التزامات بالتعاون في تطوير أدوات للكشف عن الصور والفيديو والصوت المضللة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء حملات توعية عامة لتثقيف الناخبين حول المحتوى المخادع واتخاذ إجراءات بشأن هذا المحتوى على خدماتهم.
وقالت الشركات، إن التكنولوجيا المستخدمة لتحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي أو التصديق على أصله يمكن أن تشمل وضع العلامات المائية أو تضمين البيانات الوصفية، لكن لم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا للوفاء بالالتزامات أو كيفية تنفيذ كل شركة لها.
وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في Meta Platforms: "أعتقد أن فائدة هذا (الاتفاق) هي اتساع نطاق الشركات التي وقعت عليه"، "كل شيء جيد وجيد إذا طورت المنصات الفردية سياسات جديدة للكشف والمصدر ووضع العلامات والعلامات المائية وما إلى ذلك، ولكن ما لم يكن هناك التزام أوسع للقيام بذلك بطريقة مشتركة قابلة للتشغيل البيني، فسنكون عالقين في خليط قال كليج:“لالتزامات مختلفة”.
ويتم بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتأثير على السياسة وحتى إقناع الناس بعدم التصويت، وفي يناير، تم توزيع مكالمة آلية باستخدام صوت مزيف للرئيس الأمريكي جو بايدن على الناخبين في نيو هامبشاير، لحثهم على البقاء في منازلهم خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية.
وقالت دانا راو، كبيرة مسؤولي الثقة في Adobe، إنه على الرغم من شعبية أدوات إنشاء النصوص مثل ChatGPT من OpenAI، فإن شركات التكنولوجيا ستركز على منع التأثيرات الضارة للصور ومقاطع الفيديو والصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الناس يميلون إلى المزيد من التشكيك في النصوص. مقابلة شخصية، وقالت "هناك اتصال عاطفي بالصوت والفيديو والصور". "إن عقلك مبرمج على تصديق هذا النوع من الوسائط."
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