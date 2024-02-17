Saturday, 17 February 2024 01:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جوجل وفيس بوك وopenai يوقعون اتفاقية لمنع تدخل الذكاء الاصطناعي فى الانتخابات

2/17/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مجموعة من 20 شركة تكنولوجيا أنها اتفقت على العمل معًا لمنع محتوى الذكاء الاصطناعي الخادع من التدخل فى الانتخابات بجميع أنحاء العالم هذا العام، حيث أدى النمو السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو في ثوانٍ استجابة للمطالبات، إلى زيادة المخاوف من إمكانية استخدام التكنولوجيا الجديدة للتأثير على الانتخابات الكبرى هذا العام، حيث أن أكثر من نصف سكان العالم ومن المقرر أن يتوجه السكان إلى صناديق الاقتراع.



ومن بين الموقعين على اتفاق التكنولوجيا، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر ميونيخ للأمن، الشركات التي تقوم ببناء نماذج ذكاء اصطناعي توليدية تستخدم لإنشاء المحتوى، بما في ذلك OpenAI وMicrosoft وAdobe، ومن بين الموقعين الآخرين منصات التواصل الاجتماعي التي ستواجه التحدي المتمثل في إبقاء المحتوى الضار خارج مواقعها، مثل Meta Platforms وTikTok وX، المعروف سابقًا باسم Twitter.



وتتضمن الاتفاقية التزامات بالتعاون في تطوير أدوات للكشف عن الصور والفيديو والصوت المضللة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء حملات توعية عامة لتثقيف الناخبين حول المحتوى المخادع واتخاذ إجراءات بشأن هذا المحتوى على خدماتهم.



وقالت الشركات، إن التكنولوجيا المستخدمة لتحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي أو التصديق على أصله يمكن أن تشمل وضع العلامات المائية أو تضمين البيانات الوصفية، لكن لم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا للوفاء بالالتزامات أو كيفية تنفيذ كل شركة لها.



وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في Meta Platforms: "أعتقد أن فائدة هذا (الاتفاق) هي اتساع نطاق الشركات التي وقعت عليه"، "كل شيء جيد وجيد إذا طورت المنصات الفردية سياسات جديدة للكشف والمصدر ووضع العلامات والعلامات المائية وما إلى ذلك، ولكن ما لم يكن هناك التزام أوسع للقيام بذلك بطريقة مشتركة قابلة للتشغيل البيني، فسنكون عالقين في خليط قال كليج:“لالتزامات مختلفة”.



ويتم بالفعل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتأثير على السياسة وحتى إقناع الناس بعدم التصويت، وفي يناير، تم توزيع مكالمة آلية باستخدام صوت مزيف للرئيس الأمريكي جو بايدن على الناخبين في نيو هامبشاير، لحثهم على البقاء في منازلهم خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في الولاية.



وقالت دانا راو، كبيرة مسؤولي الثقة في Adobe، إنه على الرغم من شعبية أدوات إنشاء النصوص مثل ChatGPT من OpenAI، فإن شركات التكنولوجيا ستركز على منع التأثيرات الضارة للصور ومقاطع الفيديو والصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الناس يميلون إلى المزيد من التشكيك في النصوص. مقابلة شخصية، وقالت "هناك اتصال عاطفي بالصوت والفيديو والصور". "إن عقلك مبرمج على تصديق هذا النوع من الوسائط."












MENAFN17022024000132011024ID1107863696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث