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استطلاع يكشف أسباب عزوف الشباب عن إنجاب الأطفال

2/17/2024 4:26:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت نتائج استطلاع أجراه علماء كلية لندن الجامعية الأسباب التي تمنع الشباب والمراهقين من التخطيط لإنجاب الأطفال مستقبلا .

وتشير مجلة Health Education، إلى أنه وفقا لنتائج الاستطلاع هذه الأسباب هي: التغيرات المناخية والسلبيات المرتبطة بالحمل والولادة، والأعباء المالية والعوائق التي تمنع بلوغ التطلعات الشخصية.

وقد شارك في هذا الاستطلاع أكثر من 900 شاب وشابة أعمارهم 16-18 عاما ، طلب الباحثون منهم توضيح ما إذا كانوا يخططون لتكوين أسرة وإنجاب طفل في المستقبل. وكذلك مخاوفهم من الأمومة أو الأبوة في المستقبل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي الثلث لا يخططون لإنجاب الأطفال. وحوالي 45 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يخشون تحمل مسؤولية الأبوة. بسبب انعدام الثقة في أنفسهم وصحتهم وعدم القدرة على تحقيق رفاهية الطفل والأعباء المالية المحتملة. جميع هذه الأسباب تقلل من رغبتهم في إنجاب الأطفال.

وأعلن بعض المشاركين في الاستطلاع، أنهم لا يخططون لإنجاب الأطفال بسبب التغيرات المناخية، والبعض الآخر يشكك بقدرته على إنجاب ذرية صحية بسبب التلوث البيئي. وغيرهم لا يخططون لإنجاب الأطفال بسبب السلبيات المرتبطة بالحمل والولادة. RT

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