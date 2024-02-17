لعبة تدربك كيف ترد على من يحشر انفه في حياتك



سعياً لحلّ هذه المشكلة والتخلص من ضغوطها قام بعض الشباب الصينيين العائدين إلى وطنهم للاحتفال بالعام القمري الجديد، في نهاية هذا الأسبوع، بتطوير لعبة محادثة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، لتدريبهم على التفاعل الاجتماعي خلال الحدث الأكثر رعباً على مدار السنة: الاستجواب على مائدة العشاء من قِبل الأقارب الفضوليين وفقاً لموقع CHANNELNEWSASIA .



اللعبة تعلمك الردّ على الأسئلة



وتعتمد اللعبة الجديدة على برنامج الدردشة الآلي المبني على الذكاء الاصطناعي لمحاكاة مجموعة متنوعة من الأسئلة المثيرة للتوتر، التي قد يواجهها الشباب خلال تواصلهم مع أقاربهم أو دائرة معارفهم بشكل عام، مثل سؤال "هل لديك شريك حالياً؟" أو "متى تفكر في الزواج؟" أو "كم كان دخلك العام الماضي؟".



وقد تم تطوير ها في إطار مسابقة تحدٍّ في غضون 24 ساعة فقط، من قِبل مجموعة من الطلاب.



وتتضمن عشر شخصيات من العائلة، كل واحدة منها تمثل مستوى مختلفاً من التطفل في الأسئلة، يتعيَّن على اللاعبين الصمود أمام أسئلة الأعمام الثمانية قبل الوصول إلى المستوى الأصعب، الذي يتمثل في أسئلة الوالدين.



قد يُعتبر اللاعبون "أنانيين" أو يُتهمون بـ"التخلي عن الأسرة" إذا كانت ردودهم غير ملائمة للغاية، فيما يتعلق بالعمل أو مشاريع الزواج، لكن العمات الافتراضيات يمكن أن يقدمن لهم نصائح مفيدة أيضاً، مثل "كن حذراً أثناء القيادة" أو "ابقَ دافئاً".



ووفقاً لوانغ زيو، أحد مطوري اللعبة، فإن الناس في البداية كانوا يعتقدون أنها قد صمّمت لمهاجمة أفراد عائلاتهم، لكن فيما بعد أدركوا قيمة استخدامها كوسيلة لتعزيز التواصل والسعادة بين أفراد العائلة.



مصممة للتواصل بين الأجيال



تم تصميم اللعبة بهدف مساعدة الأشخاص في التواصل الفعال بينهم، وهو ما يؤكده وانغ زيوي (21 عاماً)، أحد مطوري اللعبة، حيث تتمحور فكرتها أساساً حول تعزيز العلاقات الأسرية لدى الشباب، وخاصةً خلال العام الصيني الجديد.



وتعتبر وسيلةً للتعبير عمّا يراود الشباب بحرّية، وهي توفر فرصة للاعبين للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بشكل آمن وافتراضي أمام أفراد العائلة.



ويقول شي هونغ جي، مسؤول المنتجات: "قبل ذلك، كان من الصعب التعبير عن الأفكار والمشاعر بحرية، ما قد يؤدي إلى تراكم التوترات والضغوط، والآن بفضل الذكاء الاصطناعي يمكننا التحدث بحرية وبثقة مع العائلة".



ردود فعل المستخدمين



أشار بعض المستخدمين إلى أنهم شعروا بالتوتر خلال اللعب ، ما يظهر أنها تمثل تجربةً واقعية للغاية، كما أوضح أحدهم على منصة التواصل الاجتماعي "شاوهونغشو" Xiaohongshu.



ووجد بعض الأشخاص أنفسهم يعيشون تجارب مشاعر جديدة خلال هذه اللعبة، حيث يمكن لبعضهم الشعور بالراحة أو التأثر بشكل عميق على سبيل المثال، عبّر أحد اللاعبين عن شعوره بالراحة مع "والدته" الافتراضية، وذلك لأنه لم يستطع العودة إلى محافظته في تلك السنة، ما جعله يشعر بالتأثر والحنين عند التحدث معها.



وتحدّث لاعب آخر عن مشاعره بتأثر، حيث فقد والده منذ 14 عاماً، وقد بكى طوال الليل بعد التجربة ، بعد أن مر وقت طويل منذ إجرائه محادثة مماثلة مع شخص قريب منه.



وتظهر هذه التجارب كيف يمكن للعبة أن تثير المشاعر وتجلب الراحة أو التأثر للاعبين، وتمثل تجربة واقعية قد تعيد إحياء ذكريات وعواطف من الماضي لديهم.



اللعبة تحقق نجاحاً باهراً



حققت اللعبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لمحاكاة التواصل الاجتماعي بين الأجيال، نجاحاً هائلاً بمشاركة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في الأسبوع الأول لإطلاقها في نهاية يناير.



وقد استُخدمت لتمثيل "الاستجواب" التقليدي الذي يتعرض له الشباب من أسرهم، ما أدى إلى ارتفاع شعبيتها بشكل كبير، حتى وصل الأمر إلى تعطل خوادم المعلوماتية الخاصة باللعبة نتيجة الإقبال الكبير عليها.



يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً مهماً في تسهيل حياتنا في العديد من الجوانب، فهو يقدم حلاً للعديد من التحديات والمشاكل التي نواجهها يومياً، سواء في مجال الصحة، أو العمل، أو الترفيه، أو غيرها.. ومن خلال تطبيقاته المتنوعة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا في تحسين التنبؤات واتخاذ القرارات بشكل أفضل، في مجموعة متنوعة من المجالات.



ولكن رغم فوائده، يجب أن نأخذ في الاعتبار التحديات والمخاوف المحتملة لهذا الذكاء، مثل المواضيع المتعلقة بالخصوصية والأمان؛ لذلك من المهم استخدامه بشكل مسؤول وأخلاقي، وضمان أن يكون له تأثير إيجابي على حياة الناس والمجتمع بشكل عام.

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