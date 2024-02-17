8 ساعات نوم.. هل هي حقيقية أم أسطورة؟

ولكن أثناء بحثه عن الحياة الليلية في أوروبا وأمريكا ما قبل الثورة الصناعية، اكتشف إكيرش أول دليل على أن العديد من البشر اعتادوا النوم على فترتين .

فترة أولى وفترة ثانية من النوم مع استراحة لبضع ساعات بين الفترتين لممارسة الجنس، أو أداء الصلاة، أو تناول الطعام، أو تبادل أطراف الحديث.

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وقال إكيرتش، وهو أستاذ جامعي في قسم التاريخ بجامعة "فرجينيا تك": "كان هذا نمطًا من النوم غير معروف للعالم الحديث".

وكشف كتاب إكيرتش اللاحق، بعنوان "عند إغلاق اليوم: الليل في الأوقات الماضية"، عن أكثر من 500 إشارة إلى ما عُرف وقتها بالنوم ثنائي الطور.

ووجد إكيرتش أكثر من 2000 مرجع بعدة لغات تعود بالزمن إلى اليونان القديمة.

ويشير بحث إكيرتش إلى أن ممارسة النوم طوال الليل لم تنته حقًا إلا قبل بضع مئات من السنين.

وقد تطورت فقط بفضل انتشار الإضاءة الكهربائية والثورة الصناعية ومعتقدها الرأسمالي بأن النوم كان مضيعًة للوقت الذي يمكن أن يقضيه المرء بشكل أفضل في العمل.

ولا يكشف تاريخ النوم عن تفاصيل رائعة عن الحياة اليومية في الماضي فحسب، بل يساعد بحث إكيرتش وغيره من المؤرخين وعلماء الأنثروبولوجيا علماء النوم على اكتساب منظور جديد لما يشكل نومًا جيدًا ليلاً.

كما يقدم طرقًا جديدة للتعامل مع مشاكل النوم والتفكير فيها.

وتتواجد قيمة في معرفة هذا النمط السابق للنوم في العالم الغربي، إذ أوضح إكيرتش أن "هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون اليوم من أرق منتصف الليل.

وهو اضطراب النوم الأساسي في الولايات المتحدة وغالبية البلدان الصناعية".

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وعثر إكيرتش على أول إشارة إلى مفهوم النوم ثنائي الطور في مستند قانوني يعود لعام 1697 بمحكمة جنايات متنقلة، مدفون في مكتب تسجيلات بلندن.

وفي المستند، ذكرت فتاة تُدعى جين روث، وتبلغ من العمر 9 سنوات، خلال الإدلاء بشهادتها أن والدتها استيقظت بعد "نومها الأول" للخروج. وعُثر على الأم متوفية في وقت لاحق.

وأشار إكيرتش إلى أنه لم يسمع بعبارة "النوم الأول" قط، والذي عبّرت عنه روث خلال شهادتها بطريقة بدت طبيعية للغاية.

وأضاف: "بعدها بدأت في العثور على مراجع لاحقة في هذه الإفادات القانونية، وكذلك من مصادر أخرى".

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ووجد إكيرتش لاحقًا إشارات متعددة إلى النوم "الأول" و "الثاني" في اليوميات، والنصوص الطبية، والأعمال الأدبية، وكتب الصلاة.

وعلى سبيل المثال، نصح طبيب من القرن السادس عشر في فرنسا، في كتيبه، الأزواج بأن أفضل وقت لحمل المرأة لا يكون في نهاية يوم طويل بل "بعد النوم الأول" عندما "يتمتع الزوجان بقدر أكبر من الطاقة" و"يقومان بالمعاشرة بشكل أفضل".

كما وجد إكيرتش أنه بحلول أوائل القرن التاسع عشر، بدأ النوم الأول في التوسع على حساب النوم الثاني، وفترة اليقظة الفاصلة بينهما.

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وبحلول نهاية القرن، كان النوم الثاني أكثر بقليل من تقلّب المرء في سريره لمدة 10 دقائق إضافية من الغفوة.

ومن جانبه، يلقي بن ريس، وهو أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة إيموري في أتلانتا، باللوم على الثورة الصناعية وموقف "النوم للجبناء" الذي ولّدته.

ولفت ريس إلى أن الجواب يكمن في "التغييرات التي طرأت على التنظيم الاقتصادي، عندما أصبح تنظيم العمل أكثر فاعلية، وحضور أعداد كبيرة من الأشخاص بالمصنع في الوقت ذاته، والقيام بأكبر قدر ممكن من العمل بأسلوب مركّز قدر الإمكان".

وأضاف ريس أن جدول نومنا تقلص، وأصبح موحدًا نتيجة لذلك.

ليس هناك عصر ذهبي للنوم

ومع ذلك، لم تكن الحياة ما قبل الثورة الصناعية هادئة عندما كان أسلافنا يقضون يومهم بالراحة تزامنًا مع دورة الليل والنهار، وأنماط الطقس والمواسم، غير منزعجين من الأرق أو مشاكل النوم الأخرى، وفقًا لما قالته ساشا هاندلي، أستاذة التاريخ في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وتدرس هاندلي كيفية نجاح العائلات في مستعمرات الإمبراطورية البريطانية بين عامي 1500 و1750 في تحسين نومها.

وقالت: "يبدو أن كل نقاش حول تاريخ النوم يتمحور حول نوع اللحظات الفاصلة في الصناعة، وظهور الكهرباء التي دمرت طبيعة النوم للجميع، والنتيجة الطبيعية لذلك هي أن أي فترة ما قبل الثورة الصناعية كانت تُصور على أنها العصر الذهبي للنوم".

ويقترح بحث هاندلي أن النوم، كما هو الحال اليوم، مرتبط بالصحة الجسدية والنفسية، وكان موضوعًا يثير قلق الناس، ويستحوذ على اهتمامهم.

وأشارت إلى أن كتيبات الأطباء التي تعود إلى ذلك الوقت مليئة بالنصائح حول عدد الساعات المطلوبة والوضعيات المناسبة للنوم.

وأضافت أن الأدلة المرجعية تسرد أيضًا مئات الوصفات الخاصة بالنوم للمساعدة على نوم هانئ ليلاً.

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وتشمل تلك الوصفات معتقدات غريبة مثل تقطيع طائر الحمام إلى نصفين وإلصاق كل نصف بكل جانب من رأسك، والأكثر شيوعًا - الاستحمام في ماء منقوع بالبابونج واستخدام اللافندر.

كما قام الناس بإحراق أنواعًا معينة من الخشب في غرف نومهم، والتي كان يُعتقد أنها تساعد على النوم.

وأضافت هاندلي: "بالنسبة إلى الفترة التي نعيش فيها، يرتبط النوم ارتباطًا وثيقًا بالهضم، والعاطفة، والمعدة، وبالتالي بنظامنا الغذائي".

ونصح الأطباء بالنوم أولاً على الجانب الأيمن قبل النوم على الجانب الأيسر خلال النصف الثاني من الليل.

ويُعتقد أن الاستلقاء على جانبنا الأيمن أثناء النوم الأول يسمح للطعام بالوصول إلى فم المعدة، حيث يتم هضمه، وبالانتقال إلى الجانب الأيسر، وهو الجانب الأكثر برودة، تنتشر الحرارة بالتساوي في جميع أنحاء الجسم.

ويُعتقد أن هذه العادة يمكن أن تكون أصل العبارة التي تتحدث عن النهوض من الفراش على الجانب الخطأ.

ولا يعتقد جميع العلماء أن النوم على فترتين، رغم أنه ربما كان شائعًا في بعض المجتمعات، كان يومًا ما عادة عالمية.

وقالت بريجيت ستيجر، المحاضرة البارزة في الدراسات اليابانية بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، إن اليابان بعيدة كل البعد عن ذلك المفهوم، ولم تكشف عن أي إشارات إلى النوم المقسم خلال أبحاثها عن عادات النوم في اليابان.

وأشارت ستيجر إلى أنه "لا يُوجد ما يسمى بالنوم الطبيعي، إذ لطالما كان النوم مرتبط بالثقافة، والمجتمع، والأيديولوجية".

وقالت عبر البريد الإلكتروني: "لا يُوجد فرق واضح بين عادات النوم ما قبل العصر الحديث (أو ما قبل الثورة الصناعية) وعادات النوم في العصر الحديث".

وأضافت: "وقد تغيرت عادات النوم باستمرار طوال فترات ما قبل العصر الصناعي وفي جميع أنحاء العالم. وبالطبع، كان هناك دائمًا تنوع اجتماعي.

وكانت عادات النوم مختلفة للغاية في البلاط الملكي مقارنة بعادات النوم لدى الفلاحين، على سبيل المثال".

إعادة التفكير في الأرق

ومن جانبه، أشار راسل فوستر، أستاذ علم الأعصاب اليومي في جامعة أكسفورد، إلى أن النتائج التي توصل إليها إكيرش بشأن النوم ثنائي الطور، رغم أنها لا تخلو من الجدل، فقد أثرت على عمله كعالم في النوم.

وقال إن التجارب في مختبرات النوم أظهرت أنه عندما يُمنح البشر فرصة النوم لفترة أطول، يمكن أن يصبح نومهم ثنائي الطور أو حتى متعدّد الأطوار، مما يكرر ما وجده إكيرش في السجلات التاريخية.

ومع ذلك، شك فوستر، وهو أيضًا مدير معهد السير جولز ثورن للنوم وعلم الأعصاب المركب في أكسفورد، بأن هذا نمط نوم سيحدث للجميع.

وأضاف أنه لا ينبغي لأحد أن يفرض على نفسه نظام نوم مجزأ، خاصًة إذا أدى ذلك إلى تقليل إجمالي فترة النوم.

ومن الواضح بالنسبة لفوستر، أن النوم المتقطع كان يُنظر إليه على أنه لا يُعد مشكلة في الماضي، وأن التوقعات الحديثة حول ما يشكل نومًا جيدًا ليلاً، أو النوم طوال الليل لمدة ثماني ساعات، لم تكن مفيدة دائمًا.

ولفت إلى أن الاستيقاظ في الليل لا يعني بالضرورة نهاية النوم، مستشهدًا باستيقاظ المزيد من الأشخاص ليلًا أثناء عمليات الإغلاق وسط جائحة "كوفيد-19".

وأوضح أن الناس يشعرون بالقلق الشديد بشأن الاستيقاظ في منتصف الليل، لأنهم لم يعتادوا على ذلك.

وعلى الأرجح، ما حدث هو أن مقدار الوقت المتاح لدى الناس للنوم قد اتسع ولم يتم تقييده بسبب رنين المنبه، بحسب موقع سي ان ان بالعربية.

واقترح بحث فوستر أنه إذا استيقظنا في الليل، فمن المرجح أن نعود للنوم، إذا لم نقاطع ذلك بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو أي سلوك آخر يجعلنا أكثر يقظة أو ينشط الاستجابة للتوتر.

ومثل غالبية خبراء النوم، أوصى فوستر بالقيام من الفراش إذا شعرت بالإحباط بسبب عدم قدرتك على العودة للنوم والانخراط في نشاط مريح مع إبقاء الأضواء خافتة في الغرفة.