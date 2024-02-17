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%65من اللاجئين السوريين يستطيعون الوصول لمرافق وزارة الصحة

2/17/2024 4:25:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان- كشف مسح حديث نفذته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حول مدى وصول اللاجئين السوريين خارج المخيمات للخدمات الصحية، عن أن 67 % من الأسر السورية لديها إمكانية إلى هذه المرافق التي تدعمها المفوضية، و65 % لديها القدرة على الوصول إلى المرافق التابعة لوزارة الصحة.
ووفقاً للمفوضية، فإن هناك زيادة بنسبة 2 % على عدد الأسر السورية التي تستطيع الوصول إلى المرافق الصحية التي تدعمها المفوضية، وكذلك المرافق التابعة لوزارة الصحة لتلقي الرعاية الصحية المدعومة، وذلك مقارنة مع المسح السابق الذي نفذ العام 2021.
وبحسب المسح الذي نشرت نتائجه قبل أيام، فإن 80 % من الأسر السورية تعيش في عمان وإربد والمفرق، وأعلى نسبة تتركز في عمان، كما أن متوسط حجم الأسرة السورية يبلغ 5.8 فرد لكل أسرة، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري لها 232 دينارا.
وذكرت المفوضية أن الحكومة الأردنية ومنذ العام 2012، اعتمدت العديد من سياسات الوصول إلى الرعاية الصحية بالنسبة للاجئين، بدءا من الوصول المجاني ثم سياسات الدعم، ثم سياسات المنع.
وفي آذار (مارس) 2019، سمحت الحكومة للسوريين المسجلين لدى المفوضية بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بالسعر الأردني غير المؤمن عليه في حال استخدموا الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، مع الإشارة إلى أن هذا السعر مدعوم ويطبق على الأردنيين الذين ليس لديهم تأمين صحي حكومي.
وأشارت إلى أن 97 % من الأسر السورية تمتلك بطاقة أمنية من وزارة الداخلية؛ حيث أفاد 91 % بأن بطاقاتهم صدرت في المحافظة نفسها التي يعيشون فيها، وتختلف هذه النتائج قليلاً عن النتائج المسجلة العام 2021، حيث أفاد 99.5 % بأنهم يمتلكون بطاقة أمنية، و93 % منهم يعيشون في الموقع الذي صدرت فيه البطاقة.
وذكرت النتائج أن 39 % من السوريين الذين حصلوا على خدمات الرعاية الصحية العام 2023، راجعوا العيادات أو المستشفيات الخاصة، و33 % المرافق الحكومية، و23 % الصيدليات الخاصة.
ومن الجدير بالذكر أن الوصول إلى الصيدليات انخفض بنسبة 10 %، وزاد الوصول إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة بنسبة 4 %، كما زاد الوصول إلى المستشفيات الحكومية بنسبة 9 % مقارنة بنتائج مسح 2021.
وحصل 92 % العام 2023 على خدمة الرعاية الصحية اللازمة من أول مرفق صحي وصلوا إليه، مقارنة بـ89 % في 2021.
وكان متوسط المبلغ المدفوع في أول مرفق للرعاية الصحية تم الوصول إليه هو 27 دينارا العام 2023، وكانت الغالبية العظمى من السوريين (97 %) راضية عن الخدمات التي قدمها ذلك المرفق.
ولاحظ المزيد من السوريين العام 2023 ارتفاعاً في تكاليف الرعاية الصحية خلال العام الأخير، بنسبة 43 % مقارنة بـ31 % في 2021.
وهذه الزيادة جعلت 61 % من السوريين غير قادرين على تحمل تكاليف الأدوية اللازمة، حيث أبلغ 54 % عن عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
ولوحظ انخفاض كبير وبنسبة 34 % بين السوريين العام 2023، الذين أفادوا بأن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية جعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف الإجراءات الطبية اللازمة.
ولمواجهة زيادة التكاليف، اعتمد 62 % من السوريين عددا من استراتيجيات التكيف، حيث تمكن 39 % من تقليل الزيارات لمقدمي الرعاية الصحية، وتواصل 37 % من السوريين مع عيادات المنظمات غير الحكومية للحصول على خدمات الرعاية الصحية المجانية، واعتمد 35 % على المدخرات أو الأموال المقترضة، وتوقف 26 % عن استخدام الأدوية أو قلل منها.
وفي العام 2023، كان 87 % من السوريين يعرفون عن خدمات التطعيم المجانية في مرافق وزارة الصحة مقارنة بـ96 % في دراسة العام 2021، وكان 96 % من الأطفال السوريين (0-5 سنوات) يمتلكون بطاقة تطعيم، و95 % حصلوا على التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، والتي يتم أخذها في الغالب في المراكز الصحية الحكومية.
وأفاد 90 % من الأمهات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 17 و49 سنة، بأنهن حصلن على رعاية ما قبل الولادة، بزيادة قدرها 6 % مقارنة بنتائج مسح العام 2021.
وقامت حوالي 60 % من الأمهات بزيارة مراكز الرعاية الصحية أكثر من أربع مرات للحصول على رعاية ما قبل الولادة، بانخفاض قدره 14 % مقارنة بنتائج مسح العام 2021.
وأفادت 21 % من الأمهات اللاتي حصلن على رعاية ما قبل الولادة بأنهن واجهن صعوبات عند تلقي الخدمة، ويرجع ذلك أساسا إلى عدم قدرتهن على تحمل رسوم الخدمة.
ومن بين الرضع والأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و59 شهرا، لوحظ أن 11 % يعانون من صعوبات في التغذية والنمو في العام 2023، منهم 41 % طلبوا المساعدة وتم تسجيل 2 % فقط في برنامج المساعدة.
وبلغ معدل انتشار الأمراض المزمنة بين أفراد الأسر السورية التي شملها الاستطلاع 16 % في 2023 مقارنة بـ19 % العام 2021، مع تسجيل أعلى الحالات المزمنة لارتفاع ضغط الدم 39 % العام 2023، والسكري 29 %، يليه الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب.
وأفاد 75 % من أفراد الأسر بأنهم تمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية لحالتهم المزمنة؛ وبلغ متوسط الإنفاق الشهري على الأمراض المزمنة 41.8 دينار.
وأفاد 25 % من أفراد الأسر المصابين بأمراض مزمنة، بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية لحالتهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم قدرتهم على تحمل رسوم الخدمة وبنسبة 63 %، أو بسبب عدم توفر الدواء بنسبة 13 %، فيما أفاد 10 % بسبب تكاليف النقل.
وأشار 82 % من أفراد الأسر الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما بأنهم تلقوا لقاحات "كوفيد 19"، حيث تلقى 6 % جرعة واحدة، و87 % جرعتين، و7 % الجرعة المعززة الثالثة.

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