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وزراء داخلية الأردن والعراق وسورية ولبنان يبحثون آفة المخدرات

2/17/2024 4:25:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقد، صباح السبت، اجتماع على ‏مستوى وزراء داخلية العراق وسورية ولبنان، بالإضافة للأردن ‏لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها.

ويبحث الاجتماع كذلك "تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي".


وسيبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.


ويحضر الاجتماع، الذي يعقد في عمّان وزير الداخلية مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.-(المملكة)

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