الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر (فيديو)

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر (فيديو)
التاريخ
2/17/2024 4:25:47 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت الحوثيون، السبت، استهداف سفينة سفينة النفط البريطانية بولوكس في البحر الأحمر بعدد "كبير" من الصواريخ البحرية.
وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيون يحيى سريع، في بيان، أن الحوثيين "سيستمرون في عمليتهم في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة".
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