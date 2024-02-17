الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر (فيديو)



وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيون يحيى سريع، في بيان، أن الحوثيين "سيستمرون في عمليتهم في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة".

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