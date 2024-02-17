العدالة في الميزان.. هل تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة الدولية؟

MENAFN - Alghad Newspaper) في مقال تحت عنوان“هل تلتزم إسرائيل بقرارات المحكمة الدولية؟”، تساءل المحامي الجنوب أفريقي كاجال رامجاثان- كيوغ إن كانت إسرائيل ستلتزم وما هي الكيفية التي ستقدم فيها إلى المحكمة الدولية تقريراً حول خطوات تجاه تنفيذ قرارات لاهاي.



يقول المحامي إن“محكمة العدل الدولية”، في قرارها الاحترازي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، رأت وجود“خطر حقيقي ووشيك بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ويضيف، في مقال نشرته“وكالة أنباء الأناضول”، أن من المهم جداً التساؤل عمّا إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار“محكمة العدل الدولية”، حيث يتعيّن على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 30 يوماً حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الاحترازية.



ويقول المحامي إنه، وبالنظر إلى الوضع الحالي في غزة، فمن المثير للفضول التساؤل عن كيف ستقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريراً يُظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات المحكمة. في الواقع، إن عدم احترام إسرائيل للمحكمة وسيادة القانون لأمر مخز حقًا.



إسرائيل تتجاهل قرارات المحكمة

تهدف قرارات“محكمة العدل الدولية” إلى منع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية (إسرائيل)، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.



يشير الكاتب- المحامي إلى أن إسرائيل عمدت إلى تكثيف هجماتها منذ قيام المحكمة باتخاذ قرارها الاحترازي. كما استهدفت العديد من المرافق الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر الطبي (بمدينة خان يونس جنوبي القطاع).

وبدلاً من وقف الأعمال التي يمكن أن تشكّل إبادة جماعية بموجب الاتفاقية، توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح، التي تُعرف بأنها منطقة آمنة للمدنيين.



وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على قوافل الغذاء التي كانت متجهة لتقديم المساعدات الإنسانية.



وتسبّبت الهجمات التي تشنّها إسرائيل على القطاع، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 27 ألف شخص وإصابة أكثر من 66 ألف آخرين.



كما دعا كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى ترحيل الفلسطينيين عن غزة.



ويؤكد المحامي أن الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة، تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.



ورغم أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار، إلا أن فتح المعابر وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منوط بوقف الهجمات العسكرية على المناطق المدنية. ومع ذلك، فإن العكس تماماً هو ما يجري ميدانيًا.



إن استمرار الوضع بهذا الشكل سيشكّل مشكلة خطيرة، لا سيّما إذا ما قدمت إسرائيل تقريرها إلى المحكمة بما يتماشى مع القرارات الاحترازية.



تأثير قرار المحكمة على دول ثالثة



ويشير الكاتب إلى أن تأثير قرارات“محكمة العدل الدولية” يشمل دولاً ثالثة بالإضافة إلى إسرائيل، حيث يتعيّن على تلك الدول التفكير مليًا في ما إذا كان بإمكانها مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لإسرائيل.



ويقول إن استمرار الدعم الذي توفره تلك الدول، يمكن اعتباره بمثابة“تواطؤ” على انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.



وفي ما يتعلق بـ“اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، يوضح المحامي أن الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بعدم مساعدة أو دعم العمليات التي ينتج عنها انتهاكات وإبادة جماعية، فضلاً عن الالتزام بالمنع الفعّال لجميع الممارسات التي تؤدي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.



أما الدول التي لا تفي بتلك الالتزامات، فقد تواجه دعاوى قضائية أمام“محكمة العدل الدولية”، وبالتالي التعرّض لسلسلة من العقوبات.



وفي هذا السياق، علّقت ما لا يقل عن 10 دول، من بينها تركيا والبحرين والأردن، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما أوقفت إسبانيا بالفعل جميع مبيعات الأسلحة وصادراتها إلى إسرائيل.



وبهذه الإجراءات، باتت تل أبيب تواجه عزلة في المجتمع الدولي، وقد تواجه الدول الثالثة التي تواصل دعمها إجراءات مماثلة.- (الأناضول)