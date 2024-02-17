نيويورك تايمز: إسرائيل نفذت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد مسؤولون غربيون، أن إسرائيل نفذت هجمات على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران هذا الأسبوع، مما تسبب في تعطيل تدفق الغاز إلى محافظات إيرانية يقطنها الملايين.



وذكر المسؤولان الغربيان وخبير استراتيجي إيراني، وفق ما نقلته صحيفة ((نيويورك تايمز))، أن الهجمات الإسرائيلية على أنابيب الغاز ((تطلبت معرفة تفصيلية بالبنية التحتية في إيران وتنسيقاً دقيقاً، خاصة وأن خطي الأنابيب أصيبا في مواقع عدة وفي نفس التوقيت)).



وأشار المسؤولان، اللذان لم تكشف الصحيفة عن اسميهما، إلى أن إسرائيل تسببت أيضاً في انفجار بمصنع للكيماويات على مشارف طهران أمس الخميس، لكن مسؤولين محليين قالوا إن الانفجار ناجم عن حادث في خزان الوقود بالمصنع.



وبحسب الصحيفة الأميركية، تمثل الهجمات الإسرائيلية تحولاً في ((حرب الظل)) المستمرة بين إسرائيل وإيران منذ سنوات، جواً وبراً وبحراً، وتشمل أيضاً هجمات إلكترونية.



ودأبت إسرائيل على استهداف المواقع العسكرية والنووية داخل إيران، واغتالت علماء ومسؤولون عن المشروع النووي الإيراني، داخل البلاد وخارجها، كما شنت هجمات إلكترونية لتعطيل الخوادم التابعة لوزارة النفط، مما تسبب في اضطرابات في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.



إلا أن مسؤولين ومحللين أكدوا لـ((نيويورك تايمز))، أن تفجير جزء من البنية التحتية للطاقة في البلاد، يمثل تصعيداً في الحرب السرية، يفتح جبهة جديدة.



وكانت وكالة ألأنباء الإيرانية (إرنا)، قالت إن ما وصفته بانفجار ((تخريبي)) وقع فجر الأربعاء الماضي بخط أنابيب الغاز بروجن-شهركرد في محافظة جهارمحال وبختياري في جنوب غرب البلاد، دون أن يسفر عن أي إصابات.



وفي وقت لاحق، أعلن المدير التنفيذي لشركة الغاز في محافظة جهارمحال وبختياري، عن إعادة تشغيل خط نقل الغاز في المنطقة التابعة لمدينة بروجن.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الجمعة الماضي: ((كانت خطة العدو هي تعطيل تدفق الغاز بشكل كامل في الشتاء إلى العديد من المدن الرئيسية في بلادنا)).



ولفت الوزير الإيراني الذي لم يحمل إسرائيل مسؤولية الهجمات التي وصفها بـ((التخريبية والإرهابية))، إلى أن هدف الهجوم هو الإضرار بالبنية التحتية للطاقة في إيران وإثارة الاستياء الداخلي.-(وكالات)