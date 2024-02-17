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مؤتمر ختامي حول تمهيد سياسات ضد العنف

2/17/2024 4:25:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عُقد في فندق الهلتون عمان، مؤتمر ختامي لتسليط الضوء على إنجاز ونجاح مشروع "تمهيد سياسات ضد العنف" الذي تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدى ثلاث سنوات.

تمحور المؤتمر حول مناقشة نتائج وتداعيات هذا المشروع الذي أسفر عن تطوير خطة عمل فاعلة لمواجهة العنف القائم على نوع الجنس في بيئة العمل. برعاية كريمة من نائب سفير الاتحاد الأوروبي، السيد بير كريستوف شاتزيسافاس، وبحضور جمع غفير من الشخصيات البارزة وممثلي القطاعين العام والخاص، تمت استعراض التدخلات الرئيسية في خطة العمل والتي تشمل:

1. التدابير الوقائية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس في بيئة العمل.
2. السعي نحو تشريعات شاملة تهدف لإنشاء بيئة عمل خالية من العنف القائم على نوع الجنس.
3. تطوير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن حالات العنف.
4. إنشاء أنظمة فعالة لتقديم خدمات الدعم المتعلقة بالعنف.

في كلمته الافتتاحية، أكدت الأستاذة راية المومني، منسقة مشروع "تمهيد"، على أهمية دعم المرأة وتطوير القطاعات النسائية في المجتمع، خاصة في المناطق الريفية والنائية. بدوره، ألقى السيد يورغ دينهرت، المدير العام لمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، الضوء على أهمية المبادرات الرامية لمنع العنف وتعزيز حقوق المرأة.

يأتي مشروع "تمهيد" كجهد مشترك لمكافحة العنف المبني على النوع الجنسي في الأردن، وتعزيز دور المؤسسات النسائية في هذا المجال، بغية تحسين الظروف القانونية والهيكلية للمرأة في سوق العمل. يعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وتعاونًا، يعزز الوعي بأهمية السياسات الفاعلة في مكافحة العنف وتعزيز حقوق المرأة.

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