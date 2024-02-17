ساعات النوم القصيرة تزيد خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

MENAFN - Alghad Newspaper)وأوضحت الدراسة أن النساء في منتصف العمر اللاتي ينمن أقل من خمس ساعات كل ليلة أكثر عرضة بنسبة 75% للإصابة بقصور القلب أو السكتة الدماغية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة ((ديلي ميل)) البريطانية.



وتتبع العلماء في جامعة بيتسبرغ ما يقرب من 3000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 42 و52 عاماً على مدار 16 عاماً.



وفي كل عام لمدة عقدين تقريباً، أكملت النساء استبانات عن نومهن، بما في ذلك عدد الساعات التي نمنها في المتوسط كل ليلة، وما إذا كن يعتبرن أنفسهن يعانين الأرق، وملأن الاستبانات الصحية للاحتفاظ بسجل للأمراض أو المشكلات المستمرة.



وكشف تحليل البيانات أن النساء اللاتي ينمن بانتظام أقل من خمس ساعات من النوم في الليلة كن أكثر عرضة لمشكلات القلب والأوعية الدموية وأمراض الشريان التاجي.



ومن المثير للدهشة أن هذه العلاقة ظلت صحيحة حتى عندما تم أخذ العوامل الأخرى التي يحتمل أن تكون مساهمة في الاعتبار، مثل مؤشر كتلة الجسم والظروف الصحية الأساسية.



وقال العلماء إن هذا قد يكون بسبب أن قلة النوم يمكن أن ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ما يزيد من خطر تلف الأوعية الدموية.



وحذروا أيضاً من أنها تزيد من خطر السمنة المعروفة بتأثيرها على صحة القلب، بسبب تحرير هرمونات الجوع والامتلاء في الجسم.



لكن الدراسات الاستقصائية تشير إلى أن واحداً من كل ثلاثة بالغين يفشل بانتظام في تحقيق هذا الهدف.



وتشير الدراسات الاستقصائية بين النساء في منتصف العمر إلى أن نصفهن يفشلن في الحصول على سبع ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة.



وكتب مؤلفو الدراسة، بقيادة طبيبة القلب الدكتورة ريبيكا ثورستون: ((ترتبط أعراض الأرق، عندما تستمر في منتصف العمر أو تحدث مع نوم قصير، بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين النساء)).- وكالات

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